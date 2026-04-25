Donald Trump asegura que atacante estaba lejos durante incidente en cena de corresponsales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el tirador que intentó infiltrarse en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca “estaba muy lejos” de acercarse a él y afirmó que “era un loco”, aunque reconoció que podría haber atravesado las puertas del salón donde se encontraba.

El mandatario explicó en rueda de prensa, en la Casa Blanca, cómo vivió la evacuación del evento, después de que un hombre fuera interceptado al intentar traspasar la seguridad armado con un arma larga.

“Podría haber sido el ruido de una bandeja o de una bala”, dijo Trump, acompañado de la primera dama, Melania Trump; el director del FBI, Kash Patel, y el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

“Estaba muy lejos, él no estaba de ningún modo cerca de traspasar las puertas del salón. El salón estaba sellado”, aseguró el presidente, quien indicó que el Servicio Secreto actuó de manera profesional, mientras que el FBI investiga a testigos.

Trump afirmó que el Servicio Secreto actuó “muy rápido” y comparó la respuesta con el mitin de Butler, Pensilvania, en julio del 2024, cuando resultó herido de bala por un francotirador.

“Nunca me dijeron que esta era una profesión tan peligrosa. Si Marco (Rubio) me lo hubiese dicho, a lo mejor habría pasado de esto”, bromeó.

El presidente señaló que el atacante podría ser un “lobo solitario” y reiteró que actuó solo.

“No cambia el hecho de que esto me pase a mí, es impactante. Estaba sentado con la primera dama y escuché un ruido; pensé que era una bandeja que se había caído. El ruido venía de lejos y no se alcanzó mi área de ningún modo”, expresó.

La policía evacuó el hotel Washington Hilton en medio del caos, mientras el presidente, el vicepresidente J. D. Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, fueron trasladados de emergencia.

Un agente herido

Las autoridades confirmaron que el sospechoso de irrumpir armado en la cena actuó solo y que no existe una amenaza persistente para el público tras el incidente, en el que un agente resultó herido.

El jefe interino del Departamento de la Policía Metropolitana, Jeff Carroll, detalló que el sospechoso portaba una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos al momento de intentar superar un puesto de control del Servicio Secreto en el vestíbulo del hotel, a las 20.36 horas (00.36 GMT).

“En este momento, todo parece indicar que se trata de un actor solitario, un pistolero solitario”, afirmó.

Aunque hubo intercambio de disparos en los pasillos del hotel, el sospechoso no fue alcanzado. Tras ser reducido, fue trasladado a un hospital para evaluación médica.

Un agente del Servicio Secreto recibió el impacto de una bala en el chaleco antibalas, lo que evitó heridas mortales. Según Carroll, se encuentra “con buen ánimo”.

La investigación es desarrollada de forma conjunta por el Servicio Secreto, la Policía Metropolitana y el FBI, para determinar los motivos del hombre de 31 años que intentó vulnerar la seguridad del evento.

FBI analiza evidencia

El director del FBI, Kash Patel, indicó que el atacante portaba un arma larga y que ya se analizan los restos balísticos encontrados en el lugar.

“Estamos examinando todos los restos balísticos encontrados en el lugar, incluyendo el arma larga y los casquillos. Estamos realizando entrevistas a testigos”, explicó.

Patel solicitó a cualquier persona con información que se presente ante las autoridades y afirmó que se investigan los antecedentes del detenido.

Medios locales indicaron que el sospechoso sería un hombre de 31 años residente en Torrance, California, aunque no hay confirmación oficial.

Trump compartió imágenes del detenido en su red social, en las que aparece esposado en el suelo del hotel, así como videos de cámaras de seguridad donde se observa al hombre corriendo mientras agentes del Servicio Secreto responden al ataque.

Durante el incidente, se escucharon tres o cuatro disparos fuera del salón de baile donde se celebraba la cena. Tras la evacuación, agentes del Servicio Secreto se desplegaron en el lugar con armas largas y pidieron a los asistentes que se resguardaran.

FOTOGALERÍA “¡Agáchense!”: Disparos, evacuaciones e incertidumbre durante evento en el que participaba Donald Trump Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen

BREAKING: President Trump has shared footage of the White House Correspondents’ Dinner shooting and a photo of the suspect. pic.twitter.com/3H1M7hwKbj — Collin Rugg (@CollinRugg) April 26, 2026

🚨 WOW! Even DEMOCRATS are calling on leftists to stop trying to KlLL President Trump



Democrat Rep. Marie Gluesenkamp Perez:



“Please stop trying to murder the president.”



Are you going to call this out too, @SenSchumer?! pic.twitter.com/diIJup0ENc — Nick Sortor (@nicksortor) April 26, 2026

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