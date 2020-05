Donald Trump autoriza a las iglesias de Estados Unidos que reabran sus puertas “ahora mismo”

Esto es algo que legalmente no es factible porque la decisión corresponde a las entidades locales y estatales.

En una rueda de prensa, Trump anunció la designación como “lugares esenciales” de las iglesias, sinagogas y mezquitas, por lo que a nivel federal pasan a ser considerados cruciales para EE.UU. en el marco de la pandemia del coronavirus, una categoría en la que también han entrado hospitales o fábricas de alimentos.

“Algunos gobernadores han considerado que las tiendas de licores o las clínicas de aborto son esenciales, pero dejaron fuera las iglesias. Eso no está bien, así que hoy corrijo esa injusticia y urjo a los gobernadores a que permitan su apertura ahora mismo”, declaró Trump.

El mandatario amenazó con suspender la autoridad de los gobernadores si no lo permiten y acabó su intervención diciendo: “EE.UU. necesita más rezos, no menos“.

"We need more prayer, not less." pic.twitter.com/eTEEILk50G

— The White House (@WhiteHouse) May 22, 2020