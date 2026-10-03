Donald Trump desafía a los demócratas y desvía US$52 millones de ayuda hacia América Latina

La administración Trump, desafiando a los principales demócratas de los comités de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes y del Senado, ha retirado decenas de millones de dólares en ayuda militar estadounidense a países europeos y de Oriente Medio, y en su lugar entregará esos fondos a gobiernos de tendencia conservadora en América Latina, según informaron tres funcionarios estadounidenses a The Washington Post.

El Departamento de Estado notificó al Congreso sus intenciones en septiembre, lo que llevó a la senadora Jeanne Shaheen, demócrata por Nuevo Hampshire, y al representante Gregory Meeks, demócrata por Nueva York, a suspender el desvío de fondos.

El miércoles por la noche, la administración notificó discretamente al Congreso que estaba desafiando la suspensión y procediendo con la asignación de US$52 millones a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia, fondos que habían sido aprobados para Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak, según informaron funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos de seguridad.

Se trata de la última medida adoptada por la administración Trump para reducir el gasto estadounidense o el despliegue de tropas en Europa, y coincide con una revisión del Pentágono que podría resultar en una reducción y reorganización de las bases estadounidenses en el continente.

También supone una continuación del menoscabo por parte del presidente Donald Trump de las facultades de gasto del poder legislativo, una autoridad constitucional fundamental que Trump ha desafiado de diversas maneras.

En una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, el miércoles, Shaheen y Meeks calificaron la medida como una violación del bloqueo que habían impuesto y una infracción de los requisitos legales sobre el destino de los fondos. El desvío de fondos para Eslovaquia y Macedonia del Norte generó una fuerte oposición, ya que ese dinero estaba incluido en un proyecto de ley suplementario para Ucrania, específicamente destinado a los países afectados por la guerra en ese país.

“Ambas cámaras del Congreso proporcionaron estos fondos con un propósito muy específico: apoyar a Ucrania y a nuestros aliados europeos tras la invasión a gran escala de Rusia”, escribieron en la carta, de la cual The Washington Post obtuvo una copia.

“El Poder Ejecutivo no tiene discreción ilimitada para redirigir estos fondos hacia prioridades políticas o países ajenos a la Administración”.

Los fondos para Irak y Túnez provinieron de legislaciones diferentes y no estuvieron sujetos a las mismas restricciones, aunque el desvío también se produce en un momento delicado para Bagdad, en medio de la guerra con Irán y la retirada estadounidense de Irak.

Al ser consultado sobre las objeciones de los legisladores, el Departamento de Estado declaró a The Washington Post que el dinero se utilizaría mejor en América Latina, en consonancia con la doctrina de política exterior de Trump de volver a priorizar el hemisferio occidental.

“La reasignación de fondos de Oriente Medio y Europa hacia el hemisferio occidental es coherente con la Estrategia de Seguridad Nacional”, declaró el departamento en un comunicado.

“Los fondos utilizados en nuestra región combatirán el narcoterrorismo en nuestro hemisferio y contribuirán a mantener la seguridad del Canal de Panamá”.

“Los fondos utilizados en el hemisferio occidental fortalecerán las alianzas de seguridad de Estados Unidos y contrarrestarán la influencia militar de adversarios en nuestra región compartida”, agregó el departamento.

El Departamento de Estado no respondió a las preguntas sobre la afirmación de Shaheen y Meeks de que el desvío por parte de la administración de fondos aprobados por el Congreso viola los requisitos legales.

El Congreso aprobó los fondos en el 2022, al comienzo de la guerra en Ucrania, cuando la administración Biden presionaba a los países europeos para que suministraran armas a Ucrania y Kiev pudiera defenderse. En aquel momento, Washington también presionaba a países no europeos para que pusieran fin a sus acuerdos de venta de armas con Rusia, con el objetivo de aislar al Kremlin.

El objetivo del proyecto de ley, además de ayudar a Ucrania y a sus vecinos europeos más cercanos, era ayudar a otros países a empezar a comprar equipo militar estadounidense en lugar de ruso, en particular aquellos que suministraron sus antiguas armas a Ucrania.

El mes pasado, miembros del personal demócrata se reunieron con funcionarios del Departamento de Estado para cuestionar cómo la entrega de fondos a los países latinoamericanos podría interpretarse como una respuesta a la “situación en Ucrania” o como una ayuda a países “afectados por la situación en Ucrania”, como se indica en el texto original del proyecto de ley.

La administración Trump “no explicó” esto durante las reuniones informativas con los legisladores ni en las respuestas escritas posteriores a su solicitud de aclaración, dijeron Meeks y Shaheen en su carta a Rubio.

Los funcionarios del Gobierno “también confirmaron que Colombia, Ecuador, Panamá y Perú no han proporcionado asistencia significativa en materia de seguridad a Ucrania ni a otros aliados y socios europeos afectados por la guerra de Rusia en Ucrania”, escribieron.

En septiembre, Rubio visitó Colombia, Ecuador y Perú para impulsar las principales políticas de la administración Trump en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal. Los gobiernos de tendencia conservadora de Ecuador y Colombia mantienen una relación particularmente estrecha con la administración Trump, tras acceder a sus solicitudes de una cooperación más profunda y enérgica en la lucha contra el narcotráfico.

Trump suele destacar su reactivación de la Doctrina Monroe, que buscaba el dominio estadounidense en el hemisferio occidental con exclusión de otras potencias imperiales y reivindicaba un derecho otorgado por Dios al crecimiento territorial de Estados Unidos. Rubio ha declarado que la política se centrará en las “oportunidades perdidas y los socios desatendidos”.

Jeremy Shapiro, director de investigación del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, afirmó que los países europeos asumirán que esto es un “presagio” de cómo la administración Trump priorizará los asuntos mundiales.