Donald Trump no descarta indultar al rapero Diddy, imputado por tráfico sexual

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta indultar al rapero Sean Combs, conocido como Diddy, quien está imputado por tráfico sexual, conspiración con fines de extorsión y transporte para ejercer el proxenetismo.

“En primer lugar, miraría lo que está ocurriendo (...). Me fijaría en los hechos. Si creo que alguien ha sido maltratado, tanto si me agrada como si no, eso no tendría ningún impacto sobre mí”, dijo Trump hoy, al ser preguntado sobre el caso, durante una conferencia junto al magnate Elon Musk en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

En 2012, durante un episodio de su afamada serie televisiva The Apprentice, el ahora mandatario dijo que Combs era un buen amigo suyo, y ambos aparecen en diversas fotografías juntos.

Sin embargo, el líder republicano apuntó hoy que no ha hablado con el artista “en años”. “Yo solía gustarle mucho, pero creo que cuando me presenté como candidato político, esa relación se rompió”, añadió.

Trump agregó que no ha seguido el caso de cerca, a pesar de que está recibiendo una gran cobertura mediática.

Combs afronta un juicio federal en Nueva York, al que ya han acudido una veintena de testigos, entre ellos su expareja Cassie Ventura, quien lo ha acusado de agredirla física y sexualmente.

En concreto, Ventura ha señalado al artista por obligarla a participar en maratones sexuales con prostitutos, a los que Diddy llamaba “freak offs” o “wild king nights”, que podían durar días.

El rapero, que permanece detenido en una prisión de Brooklyn sin posibilidad de fianza, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua si es declarado culpable de todos los cargos.

Por su parte, Trump ha indultado a otras celebridades en lo que lleva de mandato, entre ellas la pareja formada por Todd y Julie Chrisley, protagonistas de un reality televisivo y encarcelados por fraude y evasión fiscal.