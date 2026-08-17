Edward Zimbardi: el caso del hombre deportado desde Fiyi que estafó más de US$165 millones en criptomonedas

Un hombre de 59 años que fue deportado por Estados Unidos desde Fiyi tendrá que comparecer ante un juez federal, debido a que está acusado de haber estafado más de US$165 millones en criptomonedas.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía federal del Distrito Norte de Georgia, el hombre fue identificado como Edward Zimbardi y acusado formalmente el pasado 8 de julio.

En concreto, la Fiscalía lo señala de 12 cargos de fraude electrónico, 12 de lavado de dinero y uno de conspiración para lavar dinero.

Debido a los delitos de los que se acusa a Zimbardi, la Fiscalía pedirá que quede bajo custodia del Servicio de Alguaciles hasta su traslado a Georgia, donde continuará su proceso.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, el hombre habría promovido entre junio del 2022 y agosto del 2023 varios videos y páginas web de un programa llamado The Crypto Program (El programa cripto).

Este programa prometía paquetes de publicidad con una rentabilidad "garantizada" del 25% mensual.

GAINESVILLE, Ga. - After allegedly perpetrating a $165 million Ponzi scheme, fleeing to Fiji, and being deported back to the United States, Edward Zimbardi will appear in federal court today to face wire fraud and money laundering charges. https://t.co/7yxE7ixAtO



Potential… pic.twitter.com/2H7SvBkW0S — US Attorney NDGA (@NDGAnews) August 17, 2026

Cuando los inversores interesados formaban parte del programa, debían pagar estos paquetes con criptomonedas, que enviaban a billeteras digitales controladas por Zimbardi.

En lugar de comprar la publicidad prometida, siempre según la Fiscalía, apostó más de 34 millones en operaciones de alto riesgo con divisas, en las que perdió buena parte del dinero, y pagó a los primeros inversores con lo que aportaban los nuevos.

Destinó, además, al menos 10 millones a gastos personales, entre ellos una casa para su hijo, vehículos de lujo y la pensión de su exesposa.

El programa se derrumbó en agosto del 2023 y los afectados perdieron su dinero. En julio del 2025, cuando supo de la investigación del FBI, Zimbardi se instaló en Fiyi, donde vivió más de un año.

La Fiscalía sostiene que en mayo del 2026 renunció a asistir a la boda de su hijo en Virginia porque sospechaba, acertadamente, que los agentes lo detendrían allí.

Las autoridades fiyianas lo deportaron el 14 de agosto, después de conocer los cargos y en coordinación con el FBI y el Departamento de Estado.

CASE UPATE from @FBIAtlanta: Alleged Mastermind of $165 Million Cryptocurrency Ponzi Scheme Facing Federal Charges after Deportation from Fiji#FBI Atlanta special agents just returned from FIJI where they arrested a man allegedly behind a multi-million-dollar Crypto Ponzi… pic.twitter.com/WLazevqLz6 — FBI (@FBI) August 17, 2026

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