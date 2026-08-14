Internacional
El FBI ofrece US$150 mil: quién es el hombre acusado de robar US$100 millones y desaparecer
El FBI busca a Darren Robinson, acusado de robar US$100 millones con estafas, liberarse de la tobillera electrónica y desaparecer de EE. UU.
Un agente del FBI patrulla los pasillos del tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz el 9 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Foto Prensa Libre: EFE)
Un hombre de 56 años se encuentra en la lista de "los estafadores más buscados" por el FBI debido a que habría robado más de US$100 millones por medio de una supuesta firma de inversión y desapareció sin dejar rastro en el 2024.
El FBI ha ofrecido una recompensa de US$150 mil por información que pueda llevar a la captura de Darren Anthony Robinson.
De acuerdo con Infobae, Robinson habría fundado QYU Holdings, una supuesta firma de inversión profesional en el mercado de divisas extranjeras.
Esta empresa habría captado la atención de clientes de diferentes países por su premisa de obtener grandes ganancias en dicho mercado, y se presume que Robinson llegó a obtener más de US$100 millones en un lapso de ocho años.
Sin embargo, el FBI afirmó que QYU Holdings no solo se trataba de un esquema Ponzi, es decir, un modelo de estafa financiera que promete grandes cantidades de dinero con poco riesgo y en corto tiempo, sino que los clientes nunca recibieron el dinero prometido.
"Desde al menos 2015 hasta junio de 2023, Robinson, operando como QYU, presuntamente recaudó aproximadamente 100 millones de dólares de inversionistas en Estados Unidos, Canadá, Panamá y otros países del mundo, para supuestas operaciones en el mercado de divisas", señala el FBI.
Tras conocerse la estafa financiera, el FBI emitió el 11 de enero del 2024 una orden de arresto federal contra Robinson en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan.
Por ello, Robinson enfrenta 12 cargos federales en total y, según Infobae, se encontraba en libertad bajo fianza.
En ese momento, señala el medio, Robinson logró que le quitaran la tobillera electrónica que servía para monitorearlo y desapareció. Desde entonces, las autoridades no han logrado dar con su paradero.
El FBI añade que Robinson tiene presuntos vínculos con Panamá, los Emiratos Árabes Unidos y Colombia.
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