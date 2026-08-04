Patrick Yaroch: el agente del FBI acusado de robar casi US$1 millón en criptomonedas de Rusia

Un agente de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), encargado del área de inteligencia de Estados Unidos, ha sido acusado de robar casi US$1 millón en criptomonedas de Rusia.

Según detalla NBC News, el agente, identificado como Patrick Yaroch, enfrenta dos cargos federales por transferir ese dinero a su cuenta personal.

Por ello, fue acusado de transporte interestatal de bienes robados y de recepción de bienes robados.

Los documentos judiciales citados por NBC News señalan que Yaroch había expresado a un empleado del Departamento de Justicia su "frustración" porque el FBI "no actuaba contra las cuentas de criptomonedas del país adversario".

Dos fuentes familiarizadas con el caso confirmaron a NBC News que el "país adversario" era Rusia.

"Yaroch declaró que accedió a los sistemas del FBI y encontró las claves necesarias para transferir dinero de billeteras a su propia cuenta", afirma una declaración jurada del FBI, según NBC News.

La declaración señala que Yaroch hizo varias transferencias hasta alcanzar casi US$1 millón en criptomonedas.

Por su parte, la declaración jurada cita los comentarios de Yaroch, quien dijo que sentía vergüenza y que la situación "lo carcomía por dentro y que necesitaba desahogarse".

Yaroch dijo que había presentado un formulario de autodenuncia y que se había reunido con sus compañeros para hablar de lo que había hecho.

Sin embargo, la declaración jurada afirma que Yaroch nunca habló con nadie del FBI.

Cuando las autoridades llegaron a su domicilio, Yaroch entregó sus credenciales del FBI y los datos de la cuenta donde almacenaba las criptomonedas.

"El individuo fue despedido del FBI. Exigimos a nuestros empleados los más altos estándares éticos y este tipo de conducta no se tolera", dijo posteriormente un portavoz del FBI.

#BREAKING | 🇺🇸 — An FBI supervisory special agent has been arrested and charged with stealing approximately $1 million in cryptocurrency from adversarial accounts.



Patrick Steven Yaroch, a nine-year bureau veteran, allegedly used his official access and classified intelligence… pic.twitter.com/K1yvfR5Epf — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) August 3, 2026

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