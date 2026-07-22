Verificamos por usted: ¿El FBI incautó el teléfono del Chiqui Tapia, presidente de la AFA, para investigarlo?

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Verificamos por usted: ¿El FBI incautó el teléfono del Chiqui Tapia, presidente de la AFA, para investigarlo?

La justicia estadounidense ha requerido información sobre una empresa vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino, donde se incluye a su presidente, "Chiqui" Tapia.

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La Asociación del Fútbol Argentino, embargada y procesada por fraude fiscal

Fotografía del 12 de marzo de 2026 del presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 22 de julio, la justicia de Estados Unidos habría requerido información para investigar a una empresa vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), además de incluir presuntamente en la investigación al presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia.

Según medios argentinos e internacionales, el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida habría solicitado información a la AFA para una investigación sobre la empresa TourProdEnter LLC, supuesta agente comercial de la asociación.

Las autoridades también tendrían una investigación contra Tapia y otros directivos de la AFA por un supuesto desvío de fondos.

Medios argentinos, como Infobae y Clarín, divulgaron este miércoles, hacia el mediodía de Argentina, que el FBI había incautado teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de varios directivos de la AFA antes de que la delegación de la selección nacional despegara de Nueva York de regreso a Argentina, tras la derrota en la final del Mundial 2026.

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Los medios afirmaron también que, presuntamente, los tribunales argentinos requirieron la comparecencia de Tapia para el próximo 30 de julio.

Sin embargo, Gregorio Dalbón, abogado de la AFA, envió a EFE un comunicado oficial de la asociación en el que niega esos señalamientos.

En el comunicado, el abogado subraya que el requerimiento de información por parte de las autoridades estadounidenses no está dirigido a Tapia ni a ninguno de los directivos.

"Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico", señaló Dalbón.

"La Asociación del Fútbol Argentino exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos", agrega el comunicado.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Redacción EFE

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