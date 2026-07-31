¿Confirman su fallecimiento? qué revelan las notas de rescate del caso de Nancy Guthrie publicadas por la policía de EE. UU.

Autoridades encargadas de investigar la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie, han hecho públicas dos notas de rescate que recibieron días después del supuesto secuestro de la mujer en Arizona.

La publicación de las notas representa un nuevo intento de las autoridades por pedir ayuda al público para resolver el caso lo antes posible, seis meses después del supuesto secuestro de Guthrie.

La Oficina del Alguacil del Condado de Pima reveló las notas de rescate y detalló que fueron enviadas el 2 y el 6 de febrero a KOLD-TV 13, una televisora local de Tucson afiliada a CBS.

La primera nota iba dirigida a Savannah Guthrie, hija de Nancy, y provenía de alguien que aseguraba "tener en su poder" a su madre y que ella estaba "a salvo, pero asustada".

El mensaje asegura que la mujer, quien portaba un marcapasos, había sido secuestrada y que no sería liberada hasta recibir el pago de US$4 millones en bitcoines antes de la tarde del 5 de febrero.

En caso de no efectuar el pago, el autor de la nota advirtió que Guthrie sería asesinada.

"Su madre está al tanto de esto y su vida está en sus manos. A todos nos conviene que esto se resuelva lo antes posible. A partir de ahora no podrá contactar conmigo; no habrá negociación. No juegue; las fuerzas del orden no podrán ayudarle", dice el mensaje.

Sin embargo, la segunda nota de rescate iba dirigida a toda la familia Guthrie y en ella los supuestos secuestradores afirmaban que Nancy había fallecido.

La nota añadía que los presuntos secuestradores "desconocían la gravedad del estado físico de Nancy".

"Falleció poco después de ser capturada. Creemos que fue por un problema cardíaco. Ahora descansa en plena naturaleza. Nada de lo que hubieran podido hacer habría cambiado el desenlace. Queremos que su familia lo sepa y esperamos que todos encuentren paz. Lo sentimos sinceramente", se lee en el mensaje.

"Hello Savannah, We have your mother Nancy."



Two ransom notes that appear to have been sent by Nancy Guthrie's kidnapper to a local news outlet shortly after her disappearance have been made public.



The Pima County Sheriff's office said they revealed "distinctive patterns of… pic.twitter.com/ffUTLBK6Ec — CBS News (@CBSNews) July 31, 2026

Las autoridades ya habían informado a la prensa en junio pasado que se había recibido una nota sobre la posible muerte de la madre de la periodista, pero no habían precisado la fecha en que fue recibida.

BREAKING



181 days after Nancy Guthrie was abducted from her home, authorities are releasing the two notes her abductors sent to news organizations in the hope that someone will recognize the writer’s syntax or patterns of expression and help lead investigators to the… pic.twitter.com/x9G6cc5o2b — Yashar Ali 🐘 (@yashar) July 31, 2026

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