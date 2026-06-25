Asesino serial confiesa que habría más víctimas enterradas en Florida: por qué el FBI reabrió el caso con tecnología de ADN

La confesión de un asesino serial condenado hace más de 40 años volvió a poner en marcha una de las investigaciones criminales más impactantes de Florida. Billy Mansfield Jr., quien cumple múltiples cadenas perpetuas por el asesinato de varias mujeres y adolescentes entre las décadas de 1970 y 1980, aseguró recientemente que podrían existir más cuerpos de sus víctimas enterrados en distintos puntos del oeste del estado.

Las nuevas declaraciones llevaron a la Oficina del Alguacil del condado de Hernando, junto con agentes del FBI, fiscales, antropólogos forenses y equipos especializados, a reanudar las excavaciones en áreas cercanas a Spring Hill, al norte de la bahía de Tampa. La investigación busca determinar si existen restos humanos correspondientes a personas desaparecidas hace décadas.

Las búsquedas se concentran en antiguos terrenos vinculados al asesino

Los operativos se desarrollan en propiedades boscosas cercanas a Dry Creek Ranch y Sunshine Grove, lugares que, según los investigadores, podrían estar relacionados con antiguos movimientos de Mansfield y de personas de su entorno.

Durante las inspecciones participan perros entrenados para localizar restos humanos, especialistas en arqueología forense y equipos de análisis científico que emplean tecnología mucho más avanzada que la disponible cuando ocurrieron los crímenes.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado el hallazgo de nuevos restos humanos, las autoridades señalaron que cualquier evidencia encontrada será sometida a pruebas de ADN para establecer si corresponde a posibles víctimas aún no identificadas.

Tecnología moderna podría resolver desapariciones de hace más de 40 años

Los investigadores indicaron que el propósito de la nueva investigación no es aumentar la condena del asesino, quien ya cumple varias cadenas perpetuas, sino brindar respuestas a familias que durante décadas desconocen el destino de sus seres queridos.

El alguacil Al Nienhuis explicó que mantienen una postura "cautelosamente optimista", ya que Mansfield ha ofrecido declaraciones contradictorias en distintas ocasiones y aún no existe certeza de que la información proporcionada sea completamente veraz.

No obstante, el desarrollo de técnicas modernas de identificación genética, análisis avanzado de ADN y nuevas herramientas forenses ha permitido reabrir expedientes que durante años permanecieron sin posibilidad de resolución.

Uno de los asesinos seriales más notorios de Florida

Billy Mansfield Jr. fue condenado por al menos seis asesinatos cometidos entre 1975 y 1980 en Florida y California. Las investigaciones determinaron que agredía sexualmente a mujeres y adolescentes antes de asesinarlas y ocultar varios cuerpos en fosas poco profundas dentro de una propiedad familiar en Spring Hill, conocida posteriormente como la "Casa de los Horrores".

Entre las víctimas identificadas figuran Elaine Ziegler, Sandra Jean Graham y Theresa Caroline Fillingim, esta última identificada mediante pruebas de ADN más de cuatro décadas después de su desaparición.

Su captura ocurrió en 1981, tras el asesinato de René Saling en California. Posteriormente aceptó declararse culpable de varios homicidios en Florida para evitar la pena de muerte, recibiendo cuatro cadenas perpetuas concurrentes, además de otra condena relacionada con el caso ocurrido en California.

La investigación adquirió un nuevo impulso en 2024, cuando Mansfield confesó también el asesinato de Carol Ann Barrett, una joven de 18 años desaparecida durante un viaje de spring break en 1980, un crimen que permaneció sin resolver durante más de cuatro décadas.

Ahora, las autoridades intentan determinar si esa confesión forma parte de un patrón más amplio y si realmente existen más víctimas enterradas en Florida. Mientras continúan las excavaciones, decenas de familias mantienen la esperanza de que la ciencia permita cerrar algunos de los casos de desaparición más antiguos del estado.

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