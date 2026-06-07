Exfuncionario del IRS recibe cadena perpetua por plan con una niñera brasileña que terminó en un doble asesinato en Virginia

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Exfuncionario del IRS recibe cadena perpetua por plan con una niñera brasileña que terminó en un doble asesinato en Virginia

Un perfil falso en internet, una cita basada en engaños y un doble asesinato llevaron a un exfuncionario del IRS a recibir cadena perpetua en Virginia. Las autoridades concluyeron que el crimen fue planificado junto con una niñera brasileña.

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Brendan Christine Banfield Virginia doble crimen Joseph Ryan cadena perpetua

La justicia de Virginia condenó a cadena perpetua a un exfuncionario del IRS por un plan que ejecutó junto con una niñera brasileña para asesinar a su esposa. El caso también cobró la vida de un hombre que no tenía relación con la familia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El doble crimen que ha estremecido a Virginia desde febrero del 2023 concluyó con la sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional contra Brendan Banfield, exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos (IRS), responsable de la muerte de su esposa, Christine, y de Joseph Ryan, un desconocido para la familia.

La prensa estadounidense reportó que la jueza Penney Azcarate afirmó a Banfield que estaba ante un acto de “maldad” y señaló que el plan para matar a Christine implicó manipulación y engaño.

El exfuncionario del IRS fue declarado culpable en febrero de asesinato con agravantes por matar a su esposa, de 37 años, así como a Ryan, de 39, en la vivienda familiar el 23 de febrero del 2023. Sin embargo, la condena fue dictada hasta el 5 de junio.

De acuerdo con reportes de prensa, Banfield mantenía una relación sentimental con una mujer de origen brasileño.

Banfield argumentó que le disparó a Ryan después de supuestamente sorprenderlo mientras atacaba a Christine la mañana del crimen. Sin embargo, los fiscales sostuvieron que Banfield y Juliana Peres Magalhaes planearon una trampa para Ryan con el fin de deshacerse de Christine, una enfermera de cuidados intensivos pediátricos.

“El desprecio por la vida de su esposa, alguien a quien supuestamente amaba, es casi inconcebible”, declaró la jueza Azcarate al emitir la sentencia.

El plan incluyó “atraer a un hombre completamente inocente a una trampa mortal; seguir con su vida después de los asesinatos sin la menor preocupación; y ni una sola vez pensar en el impacto” sobre la hija de 4 años de los Banfield, aseveró la juzgadora.

A criterio de Azcarate, las acciones de Banfield fueron premeditadas y carentes de remordimiento. Además, subrayó el desprecio mostrado por el daño causado a su hija y a la vida de Christine.

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Peres Magalhaes trabajó como niñera de la hija de los Banfield desde el 2021. La joven, al momento de los hechos, se convirtió en cómplice del plan para matar a Christine.

Según la declaración de Peres Magalhaes, el objetivo del hombre era evitar el divorcio para no perder dinero ni la custodia de la menor. Testificó que Brendan le había asegurado que primero debía “deshacerse” de su esposa para iniciar una vida juntos.

La jueza Azcarate también condenó a Brendan Banfield por poner en peligro a la menor, quien se encontraba en la casa durante los homicidios. Recibió cinco años adicionales por ese cargo y otros tres por un delito relacionado con armas de fuego.

En su intervención, Banfield continuó proclamando su inocencia y sostuvo que amaba a su esposa y que, pese a sus relaciones extramaritales, nunca tuvo la intención de abandonarla.

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La jueza rechazó esas declaraciones y citó la falta de remordimiento como una de las razones por las cuales no tuvo dudas en ordenar que permanezca en prisión de por vida.

Peres Magalhaes se declaró culpable de homicidio involuntario y fue condenada a 10 años de prisión. Después de cumplir su sentencia será deportada, informaron los fiscales de Fairfax.

La hermana mayor de Christine, Danielle, describió a su hermana como una persona amable, cariñosa, confiable y desinteresada. Recordó que crecieron persiguiendo luciérnagas y durmiendo juntas en sacos de dormir.

“No he dejado de decir ‘nosotros’ cuando hablo de mi infancia después de su muerte, excepto que ahora, cuando lo hago, me deja sin aliento, una pausa llena de amor que no tiene adónde ir”, dijo durante la audiencia del 5 de junio.

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Deidre Fisher, madre de Ryan, afirmó que su hijo era una persona “extremadamente cariñosa” que cuidaba de su abuela y de otros seres queridos.

“Joe era un tipo que creía en las luchas por los desvalidos e incluso por perros realmente descuidados”, apuntó.

Plan contra Christine Banfield

Banfield y Peres Magalhaes crearon un perfil falso de Christine en un sitio web de fetiches sexuales. Usaron su nombre y sus fotografías para contactar a Joseph Ryan, a quien convencieron, tras semanas de conversaciones, de acudir a la casa de los Banfield.

Lo invitaron para que creyera que participaría en un encuentro sexual consensuado para representar una “fantasía”.

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Las instrucciones enviadas a Ryan fueron precisas. Debía entrar directamente al dormitorio, donde supuestamente encontraría a Christine dormida, y llevar consigo un cuchillo y otros elementos.

Este engaño pretendía convertir a Ryan en un chivo expiatorio y hacer creer que había sido el agresor de Christine.

El día del crimen, Peres Magalhaes esperó en un vehículo fuera de la vivienda con la hija de los Banfield. Cuando Ryan llegó, la niñera llamó a Brendan Banfield, quien esperaba en un restaurante cercano. Ambos llevaron a la menor al sótano y luego fueron al dormitorio, donde se encontraba Ryan.

Banfield le disparó en la cabeza a Ryan y después apuñaló a Christine siete veces en el cuello con el cuchillo que llevaba Ryan. Cuando Ryan mostró signos de movimiento, Peres Magalhaes, bajo instrucciones de Banfield, le disparó en el pecho. La escena fue alterada para simular una agresión sexual.

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Brendan Banfield cambió la ubicación del cuerpo de Ryan y le transfirió parte de la sangre de Christine a las manos, según explicaron los fiscales.

Banfield y Peres Magalhaes llamaron al 911 con la historia que habían planeado, para hacer creer que Ryan había matado a Christine.

Los agentes encontraron a Banfield intentando detener la hemorragia de su esposa y a Ryan muerto por heridas de bala. El cuchillo que Ryan había llevado estaba manchado con la sangre de ambas víctimas.

Los análisis forenses revelaron que únicamente había ADN de Christine y Ryan en el arma. Además, determinaron que la sangre en las manos de Ryan había sido vertida deliberadamente y no transferida durante una agresión real.

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Al revisar los dispositivos móviles, los investigadores hallaron pruebas de la creación del perfil falso y de la manipulación para contactar a Ryan. También documentaron la relación entre Banfield y Peres Magalhaes, incluidas fotografías y viajes.

La fiscalía, Peres Magalhaes y la defensa de Banfield presentaron versiones opuestas.

Peres Magalhaes, tras ser arrestada y acusada, aceptó un acuerdo de culpabilidad y colaboró con la investigación al detallar la planificación del doble crimen.

Banfield se aferró a su versión y afirmó que la relación con la niñera era secundaria y que actuó en defensa propia.

Peres Magalhaes permaneció un año en prisión antes de aceptar el acuerdo. Brendan Banfield fue arrestado en septiembre del 2024, tras más de un año de investigaciones.

Durante el juicio participaron más de 20 testigos y un jurado deliberó durante dos días antes de declarar a Banfield culpable de todos los cargos.

“La cadena perpetua es un castigo reservado para un número muy reducido de personas, aquellas a quienes la comunidad ha determinado que jamás deberían volver a ser libres. Es una sentencia severa, pero en este caso está justificada”, concluyó la jueza Azcarate.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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