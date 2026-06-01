¿Quién es Rosario Vásquez? los detalles del nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza y por qué su predecesor anunció su salida

Este 1 de junio, Estados Unidos anunció al nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza, luego de la salida de Michael Banks, debido a numerosas denuncias que lo señalaban de presuntamente haber contratado trabajadoras sexuales durante viajes oficiales.

El nuevo jefe es Rosario "Pete" Vásquez, un funcionario con más de 30 años de trayectoria en la Patrulla Fronteriza.

Además, Vásquez fue encargado de la frontera norte en el estado de Washington y de las relaciones con Canadá, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

"Como jefe, mi prioridad es clara: apoyar a nuestros agentes, fortalecer nuestras operaciones y garantizar que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos continúe siendo la fuerza de seguridad fronteriza más eficaz del mundo", afirmó Vásquez en un comunicado publicado posteriormente.

Vásquez también trabajó en la frontera sur, específicamente en las regiones de Yuma, Arizona; San Diego y en la oficina antiterrorismo del DHS.

🚨🇺🇸 CBP officially named Rosario “Pete” Vasquez as the new Chief of the U.S. Border Patrol, placing a 26-year veteran in charge of the nation’s largest border enforcement agency.



Vasquez succeeds Mike Banks and says his priorities will include supporting agents, strengthening… pic.twitter.com/MMowvkDk7T — THE INFORMANT (@TheInformantUSA) June 1, 2026

La tarea de Vásquez como nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza es supervisar a más de 20 mil agentes y trabajadores de la entidad.

Este cambio se produce luego de una reestructuración en el DHS, la cual comenzó con la destitución de su secretaria, Kristi Noem, y del jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino.

Welcome Chief Rosario “Pete” Vasquez as the newly appointed, 28th @usbpchief of the United States Border Patrol.



With more than 26 years of dedicated service, Chief Vasquez has exemplified leadership, integrity, and an unwavering commitment to securing our Nation’s borders. From… pic.twitter.com/FaF8NCbiEv — CBP (@CBP) June 1, 2026

¿De qué acusan al predecesor de la Patrulla Fronteriza?

Con respecto a Michael Banks, el medio digital Washington Examiner publicó una investigación en la que el predecesor de Vásquez habría realizado viajes al extranjero para contratar servicios sexuales.

Según el medio, Banks efectuó esos viajes mientras desempeñaba responsabilidades anteriores en la agencia de inmigración.

Además, varias denuncias de empleados actuales y antiguos de la Patrulla Fronteriza señalaban que Banks "se jactaba" ante su personal de pagar servicios sexuales durante viajes a países como Colombia y Tailandia.

Lea también: Mexicanos y guatemaltecos: los detalles del hallazgo de 20 migrantes dentro de un camión en Texas













