“El jurado fue intimidado”: “El Chapo” Guzmán vuelve a pedir su extradición y un nuevo juicio más “justo”

Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", habría vuelto a solicitar su extradición a México y, en una nueva carta publicada este martes, denunció que el jurado que lo condenó en el 2019 fue "intimidado por la postura del poder judicial".

Las cartas fueron publicadas este 19 de mayo por una corte federal de Nueva York, donde el fundador del cartel de Sinaloa afirmó que se busca "procesarlo por hechos" tanto en México como en Estados Unidos.

"El jurado de mi juicio fue intimidado por la postura del poder judicial, y la falta de pruebas no fue suficientemente sólida como para desestimar mi caso", escribió Guzmán en una de sus cartas.

Guzmán también denunció que la "forma en que debe aplicarse el derecho en los tribunales federales" no ha sido correcta en su caso.

En una de las cartas publicadas este martes, "El Chapo" afirmó que la Justicia lo responsabiliza de "actos de violencia que fueron cometidos por el Gobierno de México".

El narcotraficante también insistió en que nunca se "fugó" de una prisión de Estados Unidos.

"No existe un riesgo que justifique negar mi solicitud a la luz de las leyes extranjeras y de la política jurídica", reiteró Guzmán.

✍️🇺🇸 Desde la prisión de máxima seguridad en Colorado, Joaquín “El Chapo” Guzmán envió cuatro cartas en las que se declara “inocente”, denuncia una extradición ilegal y acusa intimidación al jurado que lo condenó en 2019.



El capo exige ser deportado a México y reclama un nuevo… pic.twitter.com/lScli3SR0E — Patricia Estrada (@estradapaty) May 19, 2026

Finalmente, Guzmán insistió en que los tribunales federales "deben corregir" el veredicto en su contra "debido al abuso judicial y la intimidación ejercida sobre la autoridad del jurado".

Además, pidió "mejores condiciones" respecto de las políticas de visitas, para que su esposa y sus hijas puedan verlo.

Actualmente, "El Chapo" se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, tras ser condenado a cadena perpetua y a más de 30 años adicionales por distintos delitos.

Lea también: “No le hice daño a nadie”: “El Chapo” culpa al Gobierno de México de la violencia e insiste en su extradición