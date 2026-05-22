Coyote guatemalteco es condenado en México por muerte de 56 migrantes en Chiapas

Medios de comunicación de México informaron que el coyote guatemalteco Isaac “N” fue condenado a 18 años de prisión en México por ser uno de los responsables de la muerte de 56 migrantes que eran trasladados dentro de un furgón en Chiapas, México, hecho que se registró en diciembre del 2021.

Según las investigaciones, Isaac formaba parte de una red de coyotes que trasladaba migrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos.

El accidente ocurrió en una ruta entre San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, cuando el conductor perdió el control del vehículo en una curva. Los peritajes determinaron fallas en los frenos y exceso de velocidad.

El propio Isaac “N” resultó herido en el percance, lo que permitió que sobrevivientes lo identificaran como uno de los responsables.

Las autoridades mexicanas indicaron que otras dos personas vinculadas con el caso aún esperan sentencia.

Más coyotes guatemaltecos detenidos

Por este mismo caso, fueron capturados seis guatemaltecos más, integrantes de Los Quino, una red de coyotes que operaba a través de Facebook para captar a sus víctimas.

Los detenidos fueron extraditados a Estados Unidos, donde están a la espera de que inicie el juicio en su contra.

Las investigaciones identifican a la estructura como Los Quino, integrada por seis guatemaltecos de una misma familia.

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Las autoridades estadounidenses atribuyen a esa estructura el traslado de al menos 160 migrantes en el furgón involucrado en el accidente de Chiapas, donde murieron 56 personas, entre ellas 42 guatemaltecos.

En el proceso fueron señalados Daniel Zavala Ramos, presunto cabecilla de la red de coyotes; Tomás Quino Canil; Alberto Macario Chitic; Oswaldo Manuel Zavala Quino, y Josefa Quino Canil de Zavala.

El caso forma parte de una investigación coordinada entre autoridades de Guatemala, México y Estados Unidos para desarticular redes transnacionales dedicadas al tráfico de migrantes.