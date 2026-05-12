Actor vinculado a “How I Met Your Mother” enfrenta posible cadena perpetua

Nick Pasqual, actor de de la serie How I Met Your Mother, fue declarado culpable de intento de asesinatocontra su expareja, la maquilladora de Hollywood Allie Shehorn, ocurrido en mayo de 2024 en la ciudad de Los Ángeles.

El veredicto se dio a conocer el viernes 8 de mayo. Según reportó la prensa internacional, Pasqual recibió una condena por todos los cargos relacionados con el atentado contra Shehorn, quien sufrió más de 20 puñaladas en su vivienda del vecindario de Sunland.

Pasqual causó lesiones graves en un contexto de violencia doméstica y utilizó un arma blanca para atacarla. El acusado también recibió una condena por violación sexual debido a un hecho ocurrido un mes antes del ataque.

Emily McDonald, amiga de la víctima y quién organizó en su momento una recaudación para los tratamientos, expresó en redes: "El 8 de mayo, tras más de dos años de espera, Nick fue declarado culpable de los seis cargos, incluido el de intento de asesinato en primer grado.

"Este veredicto no borra el trauma ni el largo camino de recuperación que aún nos queda por delante, pero es un paso importante hacia la rendición de cuentas y la sanación", dice el mensaje.

Además, agradeció a quienes han acompañado el proceso. "A todos los que han apoyado a Allie durante este proceso, ya sea con donaciones, mensajes, oraciones o simplemente estando a nuestro lado, gracias. Su apoyo nos ha ayudado a superar algunos de los momentos más difíciles de los últimos dos años", expresa.

Diferentes medios comparten que Shehorn ya había solicitado una orden de restricción contra Pasqual antes del ataque. Cinco días antesel actor salió de prisión tras pagar una fianza de 50 mil dólares y fue en su búsqueda.

La fiscalía sostuvo que Pasqual ingresó a la vivienda de Shehorn durante la madrugada del 23 de mayo de 2024 y la atacó con un cuchillo alrededor de las 4.30 horas.

El actor apareció en varios proyectos de cine y televisión. Además de su participación en How I Met Your Mother en 2011, trabajó en el programa de sketches National Day Riff y tuvo pequeños papeles en películas como Rebel Moon – Part One: A Child of Fire, Jobs y The Road. Por su parte, Allie Shehorn participó como maquilladora en producciones como Babylon, Mean Girls y Rebel Moon – Part One: A Child of Fire.