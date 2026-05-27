FBI arresta a exagente de la CIA: por qué tenía 300 lingotes de oro y millones en efectivo

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FBI arresta a exagente de la CIA: por qué tenía 300 lingotes de oro y millones en efectivo

El FBI halló 300 lingotes de oro, millones en efectivo y relojes de lujo en casa de un exagente de la CIA arrestado en Virginia.

EFE

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Foto de referencia. Un exagente de la CIA es investigado por la posesión de millones de dólares en lingotes de oro en su vivienda. (Foto Prensa Libre: Shutterstok)

Foto de referencia. Un exagente de la CIA es investigado por la posesión de millones de dólares en lingotes de oro en su vivienda. (Foto Prensa Libre: Shutterstok)

El FBI informó este miércoles del arresto de un exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, después de que agentes federales encontraran en su vivienda unos 300 lingotes de oro valorados en más de US$40 millones, además de millones en efectivo y relojes de lujo.

El exagente fue identificado como David Rush y el descubrimiento se hizo durante su detención la semana pasada en su vivienda del estado de Virginia y fue acusado de fraude y malversación de fondos, según medios locales.

La CIA indicó que Rush, que ocupó un alto cargo ejecutivo en el pasado, fue investigado internamente luego de haber recibido denuncias internas sobre posibles irregularidades vinculadas al agente.

Rush solicitó trabajar para el Gobierno en tres ocasiones; en su primera solicitud, afirmó haberse graduado de la Universidad de Clemson en el año 2000. En su segunda solicitud, añadió que poseía un título de posgrado del Instituto Politécnico Rensselaer.

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Según los documentos judiciales, citados por The New York Times, desde noviembre del año pasado hasta marzo, Rush solicitó y recibió “una cantidad significativa de divisas y decenas de millones de dólares en lingotes de oro para gastos relacionados con el trabajo“.

Cuando la CIA llevó a cabo una revisión para determinar dónde estaban escondidos el oro y la moneda, la agencia “no pudo localizar los lingotes de oro ni cantidades significativas de la moneda extranjera”, según consta en los documentos judiciales.

El 18 de mayo, agentes del FBI registraron la casa de Rush y encontraron “aproximadamente 303 lingotes de oro, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo”, según una declaración jurada.

Basándose en el precio del oro, la declaración jurada indicaba que el valor estimado del oro superaba los US$40 millones.

Los documentos judiciales no indican por qué Rush parece haber guardado tanto oro y US$2 millones en efectivo en su casa, ni qué proyecto laboral lo habría llevado a acumular esa riqueza.

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