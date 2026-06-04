Durante una ceremonia de graduación: los detalles del tiroteo en California que dejó un fallecido

Lo que parecía una ceremonia de graduación normal en una escuela del área de Sacramento, California, terminó en tragedia luego de que se registrara un tiroteo que dejó una persona fallecida y otras tres heridas, entre ellas un menor de edad.

Los hechos ocurrieron la noche del 3 de junio, en el estacionamiento de una escuela ubicada en la ciudad de Fairfield, informaron las autoridades de California.

Autoridades escolares indicaron que el tiroteo dejó una persona de 18 años fallecida y otras tres heridas, entre ellas un niño de 11 años.

Las personas heridas fueron trasladadas de inmediato a centros asistenciales, y actualmente se desconoce su estado de salud.

Por otro lado, el Departamento de Policía de Fairfield afirmó que las investigaciones continúan para determinar las causas del hecho.

Además, la Policía aún no ha identificado ni detenido a la persona o a los presuntos responsables de efectuar los disparos en el estacionamiento de la escuela.

El tiroteo provocó la reacción de la alcaldesa de Fairfield, Catherine Moy, quien dijo que el sospechoso "enfrentará a la justicia por el dolor que ha causado a la comunidad".

"Se me parte el corazón por los estudiantes y las familias involucradas. Me gradué de la Escuela Secundaria Fairfield y no logro asimilar esta tragedia, ni con la mente ni con el corazón", dijo la alcaldesa.

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