Internacional
¿Disputa familiar? El caso del hombre que mató a seis miembros de su familia y se quitó la vida en Iowa
Las autoridades de Iowa informaron sobre un tiroteo en Muscatine, donde un hombre habría asesinado a seis miembros de su familia para luego quitarse la vida.
FOTO ILUSTRATIVA. Una cinta con la inscripción «Crime Scene Do Not Enter» (Escena del crimen, no entrar) (Foto Prensa Libre: EFE)
La Policía de Iowa informó este 2 de junio sobre un tiroteo en la ciudad de Muscatine, donde un hombre de 52 años habría matado a seis miembros de su familia y después se habría quitado la vida.
Según información de la Policía y medios como ABC, el presunto responsable fue identificado como Ryan Willis McFarland, de 52 años.
ABC señala que McFarland habría matado a cuatro personas en una vivienda y, posteriormente, a otras dos en otro lugar.
Las autoridades presumen que el hecho pudo originarse por una supuesta disputa familiar.
Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 12 horas. Las autoridades indican que, cuando McFarland salió de la primera vivienda tras matar a cuatro personas, fue localizado por la Policía en un sendero cercano al río Misisipi.
Fue en ese lugar donde se quitó la vida, según informó el jefe de Policía de Muscatine, Anthony Kies.
Kies agregó que los equipos de emergencia intentaron brindarle asistencia, pero McFarland falleció de forma inmediata.
Respecto de los motivos del crimen, las autoridades indicaron que los hallazgos preliminares apuntan a que "todo podría tratarse de una disputa doméstica".
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