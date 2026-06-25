Qué se sabe del caso de la exmaestra de Nueva Jersey acusada de abuso sexual contra una alumna y 12 cargos en total

La investigación contra una exmaestra de secundaria de Nueva Jersey, Estados Unidos, dio un nuevo giro luego de que la Fiscalía del Condado de Gloucester ampliara la acusación contra Ashley Fisler, de 36 años, quien ahora enfrenta 12 cargos relacionados con presunto abuso sexual infantil, producción y posesión de material de abuso sexual, así como delitos vinculados con su función como servidora pública.

Según las autoridades, los hechos habrían ocurrido en 2021, cuando Fisler trabajaba como profesora de estudios sociales en la escuela secundaria Orchard Valley, en Sewell, y la presunta víctima era una de sus alumnas.

¿De qué acusan a la exmaestra?

La investigación comenzó después de que la joven, quien actualmente ya es mayor de edad, denunciara en enero de 2026 que mantuvo una relación sexual ilícita con la docente cuando aún era menor de edad.

De acuerdo con la acusación, los encuentros habrían ocurrido tanto en el salón de clases como en el vehículo de la profesora.

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Inicialmente, Fisler fue arrestada en marzo de este año y enfrentaba seis cargos de agresión sexual en primer grado. Sin embargo, el 24 de junio, la Fiscalía presentó una acusación ampliada que elevó el total a 12 cargos.

Disgraced NJ ex-middle school teacher Ashley Fisler hit w/ new superseding indictment: manufacturing child sexual abuse material, more sexual assault of a minor, & official misconduct



Same one accused of sleeping with an 8th grader in her classroom & car while texting him 1000s… https://t.co/BqjTEM0iPq pic.twitter.com/zEUHPpq2jz — Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) June 25, 2026

Entre las nuevas imputaciones figuran:

Producción de material de abuso sexual infantil .

. Posesión de material de abuso sexual infantil .

. Distribución de material obsceno a una menor .

. Patrón de mala conducta oficial .

. Poner en peligro el bienestar de una menor.

Los mensajes que forman parte de la investigación

Como parte de la investigación, los detectives recuperaron alrededor de 7,500 páginas de mensajes de texto intercambiados entre la exdocente y la presunta víctima.

Según la Fiscalía, parte de ese material contiene contenido sexual explícito y respaldaría la versión de la denunciante sobre una relación prolongada mientras ella aún era estudiante.

Entre los mensajes analizados, los investigadores destacan uno en el que la joven afirma haber quedado "mentalmente destrozada" por lo ocurrido, según documentos citados por medios locales.

Married New Jersey teacher's 'twisted texts with teen'

😡36-year-old former teacher, Ashley Fisler, allegedly performed sex acts on the underage student and engaged in sexual text conversations for several years to follow.



These texts were coming as recently as January 2026,… pic.twitter.com/GwaRw0yFvv — American Crime Stories (@AmericanCrime01) April 1, 2026

Los fiscales sostienen que esa evidencia digital también respalda los cargos relacionados con la presunta producción y posesión de material de abuso sexual infantil.

La defensa rechaza las acusaciones

El abogado defensor, Rocco Cipparone, aseguró que los mensajes utilizados por la Fiscalía fueron sacados de contexto y cuestionó que constituyan una prueba suficiente para sostener los delitos más graves.

La defensa sostiene que los investigadores han presentado únicamente fragmentos de las conversaciones y que estos no reflejan el contexto completo de la relación descrita en el expediente judicial.

Ashley Fisler trabajó como profesora en el Distrito Escolar de Washington Township entre 2014 y 2023.

Tras conocerse la investigación, el superintendente Eric M. Hibbs informó que la exdocente ya no forma parte del distrito escolar desde abril de 2023 y señaló que las autoridades educativas colaboran plenamente con la investigación.

"Nos tomamos extremadamente en serio los asuntos relacionados con la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes", indicó el distrito en un comunicado.

Si Ashley Fisler es declarada culpable, las penas podrían ser severas:

Hasta 20 años de prisión por cada cargo de primer grado .

por cada cargo de . Hasta 10 años de prisión por cada cargo de segundo grado .

por cada cargo de . Hasta cinco años de prisión por cada cargo de tercer grado.

El proceso judicial continúa mientras la Fiscalía y la defensa presentan las pruebas que serán analizadas por el tribunal.

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