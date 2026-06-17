Ashley Phillips sigue desaparecida en Costa Rica: esto es lo que han encontrado los equipos de búsqueda

Ashley Nicole Phillips, de 30 años, fue vista por última vez el 3 de junio en San Salvador de Barú, una comunidad rural de Pérez Zeledón, Costa Rica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica reportó como desaparecida a la ciudadana estadounidense el 7 de junio, después de una denuncia presentada por la propietaria del lugar donde se hospedaba Phillips.

Su familia, en California, informó que desapareció durante una excursión, luego de que un temporal provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en la zona.

Equipos de búsqueda y voluntarios locales continúan buscando a Phillips. Las autoridades costarricenses aún no confirman qué ocurrió con exactitud.

La prensa costarricense cita relatos no verificados que sugieren que pudo haber sido arrastrada por una crecida repentina en las cataratas de Nauyaca, pero los investigadores no han confirmado esa versión.

El Organismo de Investigación Judicial difundió la fotografía de Phillips y solicitó la colaboración de la población para dar con su paradero.

Entre el 3 y el 8 de junio, al menos 12 personas, entre rescatistas y personal de apoyo, llevaron a cabo operativos de búsqueda. Estos incluyeron inspecciones en sectores de difícil acceso, recorridos por el cauce del río, inmersiones de buzos y sobrevuelos con drones.

También se inspeccionaron pozas y áreas cercanas a las caídas de agua para ampliar la cobertura de búsqueda.

La Cruz Roja Costarricense, citada por Teletica, afirmó que, tras revisar sectores prioritarios sin obtener indicios positivos, se determinó suspender las labores.

De acuerdo con The Tico Times, la Comisión Nacional de Emergencias elevó las alertas en el Pacífico y el Valle Central debido a las intensas precipitaciones, la saturación del suelo y el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Los familiares de Phillips crearon una página de recaudación de fondos para apoyar a los voluntarios que participan en la búsqueda, incluidos suministros, alimentos y equipo. Hasta el momento, han recaudado más de US$17 mil.

“Seguimos pidiendo sus oraciones por Ashley, por su familia y por paz, fortaleza y consuelo en este momento”, indica la campaña en GoFundMe.

La Oficina de Investigación de la Desaparición solicita a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Phillips que se comunique con la línea confidencial 800-8000-645.