¿Por un brote psicótico? El caso de la mujer que asesinó a su familia y luego se quitó la vida en California

El pasado 27 de mayo, un caso provocó conmoción en la pequeña comunidad de North Hills, en Los Ángeles, donde cuatro miembros de una familia, incluida una bebé de apenas seis días de nacida, fueron hallados sin vida dentro de su vivienda.

Las hipótesis de las autoridades apuntan a que el caso se trataría de un homicidio-suicidio cometido por la madre de familia, quien presuntamente habría disparado contra su esposo y sus hijos.

Las víctimas fueron identificadas como Marine Basmajian, de 30 años; su esposo, Khajag Basmajian, de 31; y sus dos hijos pequeños: Alec, de dos años, y Ella, de seis días de nacida.

Los hechos, de acuerdo con medios como Infobae, ocurrieron el pasado 27 de mayo, alrededor de las 20 horas, en una vivienda de la calle Londelius Street, donde la familia se alojaba de forma temporal.

El medio señala que la Policía de Los Ángeles acudió a la vivienda luego de recibir una llamada de emergencia que alertaba sobre supuestos disparos dentro de la casa.

Al llegar, las autoridades encontraron a los cuatro miembros de la familia fallecidos, todos con una herida de bala en la cabeza. La Policía detalló que, junto al cuerpo de Marine, hallaron una pistola semiautomática.

Marine Basmajian, 29, shot and killed her husband, Khajag Basmajian, 31, and their two young children, Alec and Ella, before turning the gun on herself. 🔗 https://t.co/Lg7x14m84M pic.twitter.com/tupntNijBu — Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 1, 2026

Las autoridades también descartaron la participación de terceras personas y confirmaron que el arma hallada dentro de la vivienda fue la utilizada en el crimen.

Según las primeras líneas de investigación, la familia se mudó a esa calle debido a que había sufrido dos robos en su vivienda anterior, en Winnetka. De hecho, el arma utilizada en el crimen fue comprada por el esposo para proteger a su familia.

Otro aspecto que causa asombro es que la familia había celebrado, un día antes de la tragedia, el nacimiento de la bebé Ella. De hecho, Arthur, hermano de Marine, dijo que esa noche el ambiente fue agradable y que hubo comida, música e incluso baile.

Finalmente, respecto de lo que habría ocasionado este crimen, familiares de los afectados señalan que Marine habría sufrido un supuesto episodio de psicosis o depresión posparto.

Sin embargo, esa hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente por personal médico.

Además, las investigaciones apuntan a que en la familia no existían antecedentes de violencia doméstica ni órdenes de restricción.

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