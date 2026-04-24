“Gangsta’s Paradise”: El operativo del FBI que terminó con más de 40 capturas en California

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre el arresto de 25 miembros y asociados de la denominada Mafia Mexicana, una pandilla que opera en diferentes cárceles de California.

Las autoridades señalaron que los integrantes de la pandilla fueron arrestados en el sur de California por cargos como secuestro, extorsión, tráfico de narcóticos y asesinato.

Quince de los presuntos integrantes de la mafia fueron detenidos en el condado de Orange, mientras que 10 fueron aprehendidos en Los Ángeles.

Además de las capturas, las autoridades estadounidenses indicaron que otros 12 acusados en el caso se encuentran bajo custodia estatal.

El caso de la Mafia Mexicana, según el Departamento de Justicia, involucra a unos 40 acusados por más de 66 cargos.

Dozens of alleged members and associates of the Mexican Mafia were arrested in a sweeping pre-dawn operation across Southern California on Thursday, federal authorities announced, targeting what officials describe as a violent criminal enterprise operating in Orange County.… pic.twitter.com/BzoOm0V729 — KTLA (@KTLA) April 23, 2026

Algunos de estos cargos son conspiración para operar un negocio ilegal de juegos de azar, delitos violentos, tráfico de fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína, así como el uso de armas de fuego durante la comisión de un delito violento.

🇺🇸 FBI takes down 43 Mexican Mafia gangsters in California — escalation in Santa Ana signals law enforcement's growing pushback against notorious prison gangs



How does this affect Californians? pic.twitter.com/2Ctu5w2fkw — BRICS Monitor (@BRICStracker) April 24, 2026

Además de las 25 capturas, las autoridades también informaron sobre la incautación de cuatro kilogramos de fentanilo, 120 libras de metanfetamina, dos libras de heroína y tres kilogramos de cocaína.

In the FBI's ongoing pursuit of justice, operation "Gangsta's Paradise" resulted in the arrests today of more than two dozen members and associates of the notorious Mexican Mafia. 47 defendants have been charged with violations including racketeering, drug trafficking,… pic.twitter.com/yZrohRwn1S — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) April 23, 2026

También se hallaron 25 armas de fuego y más de US$30 mil en efectivo.

La Mafia Mexicana es también conocida como "La Eme" y, según las autoridades, ejerce un "control inmenso" sobre las pandillas ubicadas en el sur de California.

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