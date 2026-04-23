Esto se sabe sobre la muerte de Darrell Sheets, estrella de “Storage Wars” o “Quién da más”

Darrell Sheets nació el 13 de mayo de 1958 en California, Estados Unidos. Fue actor, conocido por ¿Quién da más? (2010), Rachael Ray (2006) y The Tonight Show with Jay Leno (1992). Estuvo casado con Kimber Wuerf. Murió el 22 de abril del 2026 en Arizona, Estados Unidos, a los 67 años.

El programa sigue a compradores profesionales que pujan por almacenes abandonados en EE. UU. sin conocer su contenido.

Se conoce que murió por presunto suicidio en Arizona, informaron este miércoles 22 de abril las autoridades.

De acuerdo con un comunicado, agentes del Departamento de Policía de Lake Havasu City (Mohave, Arizona) acudieron alrededor de las 2.00 horas (9.00 horas GMT) por el reporte de una persona fallecida. "Al llegar, los agentes encontraron a un hombre que presentaba lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida en la cabeza", reza el comunicado, recogido por la revista Variety.

El hombre fue declarado muerto en el lugar y posteriormente fue identificado como Darrell Sheets por el médico forense del condado de Mohave. De acuerdo con las autoridades, el incidente sigue bajo investigación.

Sheets, apodado "The Gambler" ("El jugador"), saltó a la fama en Storage Wars, donde participó durante 13 años. Finalmente, en el 2023, se retiró del programa y abrió una tienda de antigüedades en Arizona llamada Havasu Show Me Your Junk.

El programa del canal A&E, aún vigente, sigue a compradores profesionales que pujan por depósitos de almacenamiento abandonados en EE. UU. sin conocer su contenido. En el estado de California, si no se paga el alquiler de estos espacios durante tres meses, su contenido puede ser vendido en subasta.

"Nos entristece profundamente el fallecimiento de Darrell 'The Gambler' Sheets, un querido miembro de nuestra familia de 'Storage Wars'. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles", dijo un portavoz de A&E en un comunicado dirigido a medios nacionales.

Con información de EFE.