“Un crimen horrible” el caso de la mujer señalada de apuñalar a sus dos hijos en Dakota del Norte

Una mujer de 22 años, originaria de Dakota del Norte, enfrenta cargos por el presunto asesinato de dos de sus tres hijos en su vivienda en Mandan.

Medios estadounidenses como WDay señalan que la mujer fue identificada como Kailey Renae Erhart y enfrenta dos cargos de asesinato, uno de intento de asesinato, tres de agresión agravada, dos de amenazas y uno de violencia doméstica.

El medio cita los registros judiciales del caso, los cuales informan que el hecho ocurrió el 6 de agosto del 2026 en la vivienda de Erhart, ubicada en 1205 South Frontier Trail.

De acuerdo con el medio, agentes de la Policía respondieron a una llamada al 911 en la que varias personas reportaron que Erhart apuñaló a sus hijos con un cuchillo.

Al llegar, los agentes habrían encontrado al padre y a la abuela de los menores en el jardín delantero de la casa.

Cuando entraron, uno de los policías encontró a Erhart cubierta de sangre y con un cuchillo de cocina en la garganta.

El medio señala que Erhart, al ver a los agentes dentro de su casa, soltó el cuchillo y les pidió que la mataran antes de ser detenida.

Posteriormente, los agentes encontraron a tres niños inmóviles en una cama, en una de las habitaciones. Los tres tenían heridas de arma blanca en el cuello.

Las víctimas fueron dos niñas, una de seis meses y otra de tres años. La tercera menor, de dos años, fue trasladada a un centro asistencial, donde requirió cirugía.

Las investigaciones preliminares, según WDay, señalan que Erhart, antes de presuntamente atacar a sus hijos, había amenazado a su esposo con una pistola y le decía: "Despídete de tus hijos".

🇺🇸 🔴 HORROR EN DAKOTA DEL NORTE: Le quitó la vida a dos de sus tres hijos luego de decirle a su exesposo que se despidiera de ellos



Kailey Erhart (22) fue arrestada tras apuñalar brutalmente a sus tres pequeños hijos en un domicilio de la ciudad de Mandan. Dos de los niños, de… pic.twitter.com/ARZJ8Ms02u — MACHI 👑 (@arroba_machi) August 10, 2026

El esposo logró desarmar a la mujer antes de que ella lo dejara afuera junto con la abuela de los menores.

El medio señala que, durante el interrogatorio, Erhart reconoció haber acostado a sus hijos en la cama y haber perseguido a los otros adultos con un cuchillo. Sin embargo, dijo no recordar lo ocurrido dentro de la casa.

"La jueza del Tribunal de Distrito, Marina Spahr, determinó que existía causa probable para los cargos y emitió una orden de fianza fijando la fianza de Erhart en US$3 millones", señaló WDay.

Kailey Erhart



Another family Annihilator



“Say goodbye to your kids.”



She took a kitchen knife and set to slaughter her children stabbing each in the neck.



The 5 month old and 3 year old died.



The 1 year old miraculously lived.



Her defense will undoubtedly argue… pic.twitter.com/WCVIDckZYK — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) August 10, 2026

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