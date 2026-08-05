Internacional
Qué se sabe del bloguero Perez Hilton y la transmisión en vivo que causó su hospitalización en Miami
El bloguero Perez Hilton fue hospitalizado en Miami luego de una polémica transmisión en directo que provocó el actuar de la policía.
FOTO ILUSTRATIVA: Perez Hilton asiste al Jingle Ball 2022 de iHeartRadio 102.7 KIIS FM, presentado por Capital One, en el Kia Forum el 2 de diciembre de 2022 en Inglewood, California. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/ AFP)
Medios estadounidenses informaron recientemente que el bloguero Perez Hilton fue trasladado a un hospital de Miami luego de que la Policía recibiera una alerta de que el periodista supuestamente intentó autolesionarse durante una transmisión en directo.
El medio Variety reveló que la Policía llegó a la vivienda de Hilton, en Miami, tras recibir informes sobre una transmisión en directo en la que el periodista, cubierto de sangre, habría intentado autolesionarse con un cuchillo.
"En videos explícitos compartidos en redes sociales, se puede ver a Hilton, con aspecto de estar enloquecido, cubierto de sangre y cortándose repetidamente con un objeto", agregó el medio The Hollywood Reporter.
La Oficina del Sheriff del Condado de Miami informó que recibió varias llamadas sobre la transmisión la noche del 4 de agosto.
Los agentes hablaron con varios familiares del comunicador y confirmaron que Hilton se encontraba solo en su vivienda al momento de efectuar la transmisión.
Posteriormente, la Oficina del Sheriff confirmó que el periodista fue trasladado "sano y salvo" a un hospital local.
Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales el comunicador hizo la transmisión y por qué se hacía daño a sí mismo.
"En muchos incidentes que involucran a una persona que sufre una crisis de salud mental o que se autolesiona, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación", afirmó la Oficina del Sheriff de Miami en un comunicado citado por el medio Variety.
"A menos que exista una amenaza inmediata para otros, calmar la situación y utilizar técnicas de intervención en crisis puede reducir la probabilidad de un encuentro con una persona que intente suicidarse y minimizar el riesgo de lesiones para esa persona, los agentes y el público", agregaron las autoridades.
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