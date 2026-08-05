Qué se sabe del bloguero Perez Hilton y la transmisión en vivo que causó su hospitalización en Miami

Medios estadounidenses informaron recientemente que el bloguero Perez Hilton fue trasladado a un hospital de Miami luego de que la Policía recibiera una alerta de que el periodista supuestamente intentó autolesionarse durante una transmisión en directo.

El medio Variety reveló que la Policía llegó a la vivienda de Hilton, en Miami, tras recibir informes sobre una transmisión en directo en la que el periodista, cubierto de sangre, habría intentado autolesionarse con un cuchillo.

"En videos explícitos compartidos en redes sociales, se puede ver a Hilton, con aspecto de estar enloquecido, cubierto de sangre y cortándose repetidamente con un objeto", agregó el medio The Hollywood Reporter.

La Oficina del Sheriff del Condado de Miami informó que recibió varias llamadas sobre la transmisión la noche del 4 de agosto.

Los agentes hablaron con varios familiares del comunicador y confirmaron que Hilton se encontraba solo en su vivienda al momento de efectuar la transmisión.

Posteriormente, la Oficina del Sheriff confirmó que el periodista fue trasladado "sano y salvo" a un hospital local.

🟡El bloguero Perez Hilton fue hospitalizado luego de realizar una transmisión en vivo que generó preocupación entre sus seguidores al autolesionarse.



De acuerdo con reportes, durante la emisión mostró un comportamiento que motivó la intervención de las autoridades, quienes lo… — Azucena Uresti (@azucenau) August 5, 2026

Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales el comunicador hizo la transmisión y por qué se hacía daño a sí mismo.

"En muchos incidentes que involucran a una persona que sufre una crisis de salud mental o que se autolesiona, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación", afirmó la Oficina del Sheriff de Miami en un comunicado citado por el medio Variety.

"A menos que exista una amenaza inmediata para otros, calmar la situación y utilizar técnicas de intervención en crisis puede reducir la probabilidad de un encuentro con una persona que intente suicidarse y minimizar el riesgo de lesiones para esa persona, los agentes y el público", agregaron las autoridades.

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