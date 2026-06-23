Qué se sabe de la muerte de Natalia Villalba, la modelo hallada en una maleta en Colombia

Las autoridades colombianas investigan la muerte de Natalia Villalba, modelo e influencer hallada muerta en un apartamento en Bogotá.

Según medios de comunicación colombianos, Villalba tenía 36 años y su cuerpo fue hallado en una maleta, luego de varios días sin que sus familiares lograran comunicarse con ella.

El hallazgo del cuerpo se reportó el lunes 22 de junio, en un inmueble que alquilaba desde el 3 de junio y que debía entregar el domingo 21.

Personal de limpieza del edificio ingresó al apartamento debido a la falta de respuesta de la modelo. Una trabajadora encontró la maleta en el área de ducha del inmueble y, en su interior, estaba el cuerpo de Villalba.

Carlos Galán, alcalde de Bogotá, indicó en su cuenta de X que, por los indicios hallados, podría tratarse de un asesinato.

“Antes que nada, quiero expresarle a su familia toda mi solidaridad. Lamento profundamente lo sucedido”, expresó Galán.

Detalló que la Fiscalía está al frente de la investigación para esclarecer lo sucedido con la modelo.

Medios de comunicación locales indicaron que la Policía busca a dos hombres, de origen estadounidense y británico, quienes habrían ingresado al apartamento antes del hallazgo.

Ayer, el cuerpo de Natalia Villalba apareció en un apartamento en el norte de Bogotá. Los indicios iniciales apuntan a un asesinato.



Antes que nada, quiero expresarle a su familia toda mi solidaridad. Lamento profundamente lo sucedido.



Desde el primer momento de ayer, que se… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 23, 2026

Natalia Villalba Angarita, madre de la modelo, fue entrevistada por medios de comunicación y relató que su hija dejó de responder sus mensajes desde el jueves 18 del mes en curso.

Según la madre de la modelo, su hija le decía que tenía una empresa y que trabajaba en ella.

“No sé de qué era exactamente y estoy a la espera de hablar con una de sus mejores amigas para que me dé más información”, dijo la madre de la modelo a medios locales.