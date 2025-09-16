EE. UU. avala juzgar como adultos a menores de 14 años por delitos violentos en Washington D. C.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por el Partido Republicano, aprobó este martes 16 de septiembre una ley que permite juzgar como adultos a menores de entre 14 y 15 años por ciertos delitos violentos cometidos en Washington D. C.

Dos iniciativas fueron aprobadas. La primera habilita que menores de entre 14 y 15 años sean procesados como adultos cuando cometan delitos violentos en la capital; recibió 225 votos a favor y 203 en contra, con ocho demócratas respaldando la moción.

La segunda propuesta reduce la edad máxima para ser considerado delincuente juvenil de 24 a 18 años, lo que implica que las personas de 18 años en adelante enfrentarían penas como adultos.

Los republicanos sostienen que las medidas buscan frenar la violencia y el desorden en la capital. “Washington D. C. ha estado plagada de violencia, destrucción y desorden durante demasiado tiempo”, afirmó el representante Byron Donalds, autor del proyecto que restringe la condición de delincuente juvenil y que pidió al fiscal general del distrito crear un portal con estadísticas delictivas.

Los demócratas criticaron las iniciativas, acusando a sus colegas republicanos de exagerar los problemas de criminalidad con fines políticos. “Si Donald Trump quiere gobernar Washington D. C., debería renunciar a la presidencia y postularse a la alcaldía”, declaró el representante Robert García, demócrata por California.

“Si mis colegas quieren legislar en Washington D. C., hay muchas oportunidades para postularse al concejo municipal”, añadió García de forma sarcástica sobre el papel que el presidente y sus aliados han asumido desde que tomaron control federal de la capital.

Trump ha presionado por un mayor control federal sobre la capital y el lunes amenazó con declarar una emergencia nacional y asumir el mando de la policía local. La Ley de Autonomía del Distrito limita la capacidad presidencial de intervenir en asuntos cotidianos, aunque sí permite el despliegue de la Guardia Nacional en situaciones de emergencia.

En agosto, el presidente tomó el control de la policía de Washington D. C., saturó las calles con agentes federales y aumentó la captura de inmigrantes por parte de la Patrulla Fronteriza. Estas medidas fueron justificadas bajo el argumento de un supuesto aumento de la delincuencia, aunque las cifras oficiales de la alcaldía indican que los homicidios presentan los niveles más bajos de las últimas tres décadas. Esta semana, Trump anunció que llevará su plan de control federal de la policía a Memphis, una ciudad demócrata de Misisipi, a la que calificó como “cuatro veces más peligrosa que la Ciudad de México”.