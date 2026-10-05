EE. UU. creó 29 mil empleos en septiembre: por qué el dato complica el mensaje económico de Trump

La contratación se ralentizó en septiembre, lo que puso de manifiesto las tensiones económicas derivadas de la guerra con Irán y la aplicación de las leyes de inmigración, y se sumó a los desafíos para los republicanos en su lucha por mantener el control del Congreso en las elecciones de medio período del 3 de noviembre.

En septiembre, los empleadores crearon 29 mil puestos de trabajo, una cifra inferior a las estimaciones, y el crecimiento del empleo en los dos meses anteriores se revisó a la baja en un total de 60 mil puestos, lo que indica que el mercado laboral se ha enfriado desde principios de año. La tasa de desempleo subió al 4.2%, según informó el Departamento de Trabajo en su último informe previo a las elecciones.

El moderado aumento del empleo sigue siendo coherente con un mercado laboral relativamente saludable, aunque la situación actual palidece en comparación con el enorme auge del empleo que siguió a la pandemia de coronavirus del 2020. Esto se debe a que se necesitan menos puestos de trabajo para mantener baja la tasa de desempleo, ya que los inmigrantes que enfrentan nuevas restricciones y los miembros de la generación del baby boom están saliendo del mercado laboral, según los economistas.

Sin embargo, los estadounidenses se sienten peor con respecto a la economía ahora que durante la pandemia, según muestran datos recientes. La inflación persistentemente alta, causada en parte por los efectos de la guerra de Estados Unidos con Irán, está afectando los presupuestos de la población, especialmente en el gasto en combustible. Además, los afroamericanos —cuya tasa de desempleo alcanzó el 7% en septiembre— y los recién graduados universitarios están sufriendo de manera desproporcionada las consecuencias de un mercado laboral con pocas oportunidades.

“Todo esto se traduce en una economía que, sobre el papel, es sólida, pero que no conecta con la mayoría de los estadounidenses debido tanto a la pérdida de poder adquisitivo como a la falta de una rotación saludable”, afirmó Diane Swonk, economista jefe de la consultora KPMG.

Otro punto débil creciente es la desaceleración del crecimiento salarial. El salario promedio por hora aumentó a US$37.81 en septiembre, un incremento interanual del 3%, según los datos más recientes, muy por debajo de la inflación, que se sitúa en el 3.4%. El aumento de los precios ha superado el crecimiento salarial durante los últimos seis meses.

“Lo que realmente me preocupa es… la capacidad de la clase media para mantener su nivel de vida actual de cara a las elecciones”, dijo Joe Brusuelas, economista jefe de la consultora fiscal RSM.

Los principales índices bursátiles registraron ganancias el viernes por la mañana, ya que los inversionistas apostaron a que los débiles datos de empleo aumentan las probabilidades de que la Reserva Federal no suba las tasas de interés cuando se reúna a finales de este mes.

Sin embargo, el decepcionante informe podría suponer un problema para los candidatos republicanos, que se enfrentan a un electorado frustrado por el creciente costo de la vida durante la administración Trump y que, según las encuestas, considera que el estado de la economía es el tema principal un mes antes de las elecciones.

El presidente Donald Trump ha estado elogiando la economía y declaró a los periodistas esta semana que es “la mejor economía en la historia de nuestro país, con mucha diferencia”. El viernes, la Casa Blanca respondió al informe de empleo haciendo hincapié en la creación de puestos de trabajo en el sector privado y la reducción de la “burocracia federal”.

EE.UU. creó 29.000 empleos en septiembre, menos de lo esperado, mientras la tasa de desempleo subió al 4,2% en un contexto de mayores costos. https://t.co/7PtgHwIaDC — Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) October 2, 2026

“Los salarios han aumentado durante el último año, la inflación subyacente ha disminuido y los estadounidenses de a pie están cosechando los frutos de la sólida economía de Trump”, publicó la portavoz Taylor Rogers en X.

Pero los republicanos se enfrentan a un creciente escepticismo.

Los votantes descontentos con la economía hace dos años eligieron a Trump en parte por su promesa de bajar los precios al consumidor. Pero las encuestas muestran que la mayoría de las personas aún no ha visto ninguna mejora, lo que convierte la asequibilidad en “el tema principal para la mayoría de los estadounidenses en este ciclo electoral”, dijo Erika Franklin Fowler, profesora de la Universidad de Wesleyan y directora del Proyecto de Medios de Comunicación de Wesleyan.

Muchos demócratas presentan a su partido como más capaz de mejorar la asequibilidad. El viernes, afirmaron que el informe de empleo ofrecía más pruebas del fracaso de las políticas republicanas.

“La fallida agenda económica del presidente Trump está debilitando el mercado laboral”, declaró la senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, en un comunicado.

Algunos sectores mostraron fortaleza en el último informe de empleo. Entre ellos destacó el sector de la salud, que sumó 17 mil nuevos puestos. El crecimiento en este sector es en gran medida inmune a las fuerzas del mercado, debido a la creciente demanda de una generación del baby boom que envejece, pero los recortes en Medicaid y las restricciones migratorias están afectando la capacidad de los empleadores para cubrir las vacantes. La construcción añadió 11 mil puestos, debido a la alta demanda de trabajadores especializados para construir centros de datos.

El sector manufacturero, una prioridad para la administración Trump, creó 9 mil puestos de trabajo. Desde que alcanzó su mínimo reciente en diciembre, la industria ha crecido en 72 mil empleos.

La mayoría de los demás sectores apenas crecieron o perdieron empleos. El sector público redujo puestos de trabajo, principalmente en la administración local, mientras que las nóminas del Gobierno federal se han estabilizado tras los recortes masivos del año pasado.

Los sectores de empleos administrativos, incluidos los servicios financieros y la industria de la información, se contrajeron. Los avances en inteligencia artificial han frenado la contratación para puestos de nivel inicial, lo que ha generado una escasez de oportunidades para los recién graduados universitarios.

Por ahora, el gasto de los consumidores se mantiene fuerte, pero los economistas afirman que el impacto de los precios elevados acabará obligando a las personas a reducir sus gastos. Además, se prevé que el débil crecimiento salarial continúe este año, lo que agravará la presión sobre los presupuestos familiares.

En septiembre, Estados Unidos creó menos puestos de trabajo de lo esperado y la tasa de desempleo aumentó ligeramente, lo que indica la cautela de los empleadores a la hora de contratar en un contexto de aumento de los costes.

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Nicole Bachaud, economista laboral del portal de empleo ZipRecruiter, predijo que el crecimiento salarial seguirá siendo lento, ya que un mercado laboral más débil limita la capacidad de los trabajadores para exigir salarios más altos.

“La estabilidad sigue siendo la estrategia principal para los trabajadores que ya tienen un empleo”, dijo Bachaud.

“Por lo tanto, no vemos mucha presión por parte de los empleadores para aumentar los salarios. Habrá más preocupaciones sobre la asequibilidad, especialmente para los hogares de ingresos bajos y medios”.

Se prevé que la decisión de la Reserva Federal de subir las tasas de interés en septiembre para combatir la elevada inflación enfríe aún más el mercado laboral este otoño e invierno. Además, cualquier aumento adicional de las tasas de interés frenaría el crecimiento del mercado laboral en el 2027.

“La política monetaria funciona con cierto retraso”, afirmó Swonk en una nota de análisis económico publicada esta semana.