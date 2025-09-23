EE. UU. desarticula red con 100 mil SIM y 300 servidores que podía afectar la Asamblea General de la ONU en N.Y.

El Servicio Secreto estadounidense anunció este 23 de septiembre que desarticuló una red de más de 100 mil tarjetas SIM y 300 servidores capaces de interrumpir telecomunicaciones en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. Los dispositivos electrónicos estaban ubicados en el área triestatal que también estaba dirigida con altos funcionarios del gobierno federal.

El foro general de alto nivel dio inicio este martes, con las intervenciones destacadas de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Estados Unidos. Donald Trump. De acuerdo a las autoridades, estos aparatos podrían utilizarse para realizar llamadas anónimas de riesgo, interrumpir torres celulares, provocar ataques de denegación de servicio y permitir comunicaciones cifradas entre posibles delincuentes.

La agencia de seguridad no reveló quiénes son los responsables de fundar esta red criminal, pero aseguró que son "individuos conocidos por las fuerzas del orden federales".

El agente especial del Servicio Secreto, Matt McCool, declaró que la agencia estaba "trabajando para identificar a los responsables y sus objetivos, incluyendo si planeaban interrumpir la Asamblea General de la ONU", luego de que se encontraran los dispositivos dentro de un radio de 56 km alrededor de la sede de la ONU en Nueva York.

Añadió que "Dada la ubicación, el momento y el riesgo de una interrupción significativa de las telecomunicaciones en Nueva York que representaban dispositivos, la agencia actuó con rapidez para neutralizar la red".

Asimismo, el director del Servicio Secreto, Sean Curran, confirmó que el peligro que implica esta red no puede subestimarse y que el papel principal de la agencia es la prevención de cualquier ataque contra sus protegidos.