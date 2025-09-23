EE. UU. desarticula red con 100 mil SIM y 300 servidores que podía afectar la Asamblea General de la ONU en N.Y.

EE. UU. desarticula red con 100 mil SIM y 300 servidores que podía afectar la Asamblea General de la ONU en N.Y.

Los dispositivos incautados podían usarse para llamadas anónimas, ataques cibernéticos y comunicaciones cifradas entre posibles delincuentes.

Valeria Juárez-Paz

USA4788. NUEVA YORK (NY, EEUU), 23/09/2025.- Fotografía cedida este martes por el Servicio Secreto de Estados Unidos donde se muestra parte del equipo de telecomunicaciones desmantelado a menos de 56 kilómetros de donde se realiza la Asamblea General de la ONU en Nueva York (Estados Unidos). El Servicio Secreto de Estados Unidos anunció que desmanteló una red de dispositivos electrónicos usada para amenazar a altos funcionarios del Gobierno estadounidense y que tenía capacidad para interrumpir las telecomunicaciones en plena Semana de Alto Nivel en la ONU. EFE/ Servicio Secreto EEUU / SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

El objetivo de la red sería obstaculizar llamadas de emergencia e interceptar dispositivos de altos funcionarios. (Foto: Prensa Libre: EFE).

El Servicio Secreto estadounidense anunció este 23 de septiembre que desarticuló una red de más de 100 mil tarjetas SIM y 300 servidores capaces de interrumpir telecomunicaciones en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. Los dispositivos electrónicos estaban ubicados en el área triestatal que también estaba dirigida con altos funcionarios del gobierno federal.

El foro general de alto nivel dio inicio este martes, con las intervenciones destacadas de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Estados Unidos. Donald Trump. De acuerdo a las autoridades, estos aparatos podrían utilizarse para realizar llamadas anónimas de riesgo, interrumpir torres celulares, provocar ataques de denegación de servicio y permitir comunicaciones cifradas entre posibles delincuentes.

La agencia de seguridad no reveló quiénes son los responsables de fundar esta red criminal, pero aseguró que son "individuos conocidos por las fuerzas del orden federales".

El agente especial del Servicio Secreto, Matt McCool, declaró que la agencia estaba "trabajando para identificar a los responsables y sus objetivos, incluyendo si planeaban interrumpir la Asamblea General de la ONU", luego de que se encontraran los dispositivos dentro de un radio de 56 km alrededor de la sede de la ONU en Nueva York.

Añadió que "Dada la ubicación, el momento y el riesgo de una interrupción significativa de las telecomunicaciones en Nueva York que representaban dispositivos, la agencia actuó con rapidez para neutralizar la red".

Asimismo, el director del Servicio Secreto, Sean Curran, confirmó que el peligro que implica esta red no puede subestimarse y que el papel principal de la agencia es la prevención de cualquier ataque contra sus protegidos.

