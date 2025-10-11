EE. UU. eleva alerta de viaje por amenaza terrorista en uno de los paraísos turísticos más importantes

Centros turísticos, mercados, instalaciones gubernamentales y hasta islas remotas en Maldivas podrían ser blanco de atentados.

Alerta de viaje Maldivas Departamento de Estado

El Gobierno de Estado Unidos advierte sobre el riesgo de atentados terroristas en uno de los destinos turísticos más populares del océano Índico. (Foto Prensa Libre: Mohamed Afrah / AFP / Archivo)

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió, el 7 de octubre, una alerta de viaje de nivel 2 para Maldivas por riesgo de terrorismo.

Las autoridades estadounidenses advierten que grupos terroristas pueden atacar sin previo aviso, y que sus objetivos podrían ser lugares turísticos, centros de transporte, mercados y centros comerciales, así como instalaciones gubernamentales.

La medida afecta a los estadounidenses y a quienes planean visitar el país insular durante la temporada alta de viajes, uno de los principales destinos turísticos de la región.

Se añadió que los ataques podrían ocurrir en islas remotas, lo cual dificultaría la respuesta inmediata de las autoridades.

Beer Sheva (Israel), 20/06/2025.- Israeli Home Front Command team members walk at the site where Iranian ballistic missiles struck residential buildingsat the site where Iranian ballistic missiles struck residential buildings in Beer Sheva, southern Israel, 20 June 2025. Israel and Iran have been exchanging fire since Israel launched strikes across Iran on 13 June 2025 as part of Operation 'Rising Lion.' EFE/EPA/ABIR SULTAN

Minex recomienda a guatemaltecos no viajar a Medio Oriente por conflicto entre Irán e Israel

Minex recomienda a guatemaltecos no viajar a Medio Oriente por conflicto entre Irán e Israel

Presidente Donald Trump

Qué significa para EE. UU. que Trump declare un "conflicto armado" contra los carteles de droga

Maldivas está compuesta por mil 192 islas, de las cuales solo 200 están habitadas. En el 2024, recibió más de dos millones de turistas, siendo esta su principal fuente de ingresos.

Recomendaciones para viajar a Maldivas

El Departamento de Estado reitera el riesgo de atentados y sugiere:

  • Mantenerse informado por medios locales.
  • Evitar manifestaciones y aglomeraciones.
  • Inscribirse en el programa de Inscripción de Viajes Inteligentes (STEP), para recibir alertas y actualizaciones de la embajada de EE. UU.
  • Contratar seguro de viaje y consultar con la aseguradora sobre asistencia para evacuación, cobertura médica y cancelación de viaje.

También aconseja mantener flexibilidad en los itinerarios y avisar a familiares sobre los planes y ubicación durante la estadía.

Antecedentes de terrorismo en Maldivas

Estados Unidos asegura que el Gobierno de Maldivas es consciente de la amenaza, por lo que desde el 2022 ha detenido a personas sospechosas de planear atentados o apoyar a grupos terroristas.

Según informes, algunos capturados se radicalizan en prisión y forman bandas criminales.

El 21 de junio del 2022, las autoridades acusaron a 17 hombres de delitos relacionados con el terrorismo, luego de presuntamente atacar con botellas y banderas a participantes en un acto público.

La Fuerza Nacional de Defensa de Maldivas ha colaborado en múltiples ocasiones con fuerzas estadounidenses en operaciones antiterroristas y seguridad marítima.

PANDILLEROS DETENIDOS, EXTORSIONES. En un operativo de la Polica Nacional Civil (PNC) se logr la captura de 3 pandilleros de la mara 18 que se dirigan a extorsionar a comerciantes y taxistas en la Plaza Barrios en la zona 1 capitalina. Uno de los pandilleros (verde) tiene 15 aos de edad y fue remitido al juzgado de menores, mientras que los otros dos, se les llev a Torre de Tribunales para que un juzgado de turno conozca el caso. En la imagen, momento de la detencin de los pandilleros por parte de la PNC. Juan Diego Gonzlez. 230625

Barrio 18: ¿Qué implicaciones tiene que Estados Unidos haya designado a esa pandilla como grupo terrorista?

Barrio 18: ¿Qué implicaciones tiene que Estados Unidos haya designado a esa pandilla como grupo terrorista?

Las acciones de la Feci en contra del proceso electoral desataron una ola de manifestaciones y bloqueos en todo el país. Organizaciones indígenas mantienen la protesta frente a la sede del MP. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Junta de los 48 Cantones critica proceso judicial contra líder comunitario: “No es terrorismo defender la democracia”

Un ciudadano maldivo, Hoodh Mohamed Zahir, fue acusado de promover la ideología del grupo ISIS y poseer material de apoyo para dicha organización.

En el 2020, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) invirtió US$5 millones en Maldivas para investigar el extremismo violento y mejorar las oportunidades educativas y laborales.

Según Infobae, el Ministerio del Interior de Maldivas incrementó la seguridad en aeropuertos, puertos, hoteles y centros turísticos tras la advertencia de EE. UU.

