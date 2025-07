EE. UU habría desperdiciado casi 500 toneladas de comida para niños desnutridos

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ha recortado más del 80% de la asistencia exterior de Estados Unidos porque, según él, no cumple con los intereses fundamentales del país. Lo que queda de USAID se halla bajo supervisión del Departamento de Estado.

Funcionarios afirmaron que Estados Unidos planea incinerar los alimentos, galletas energéticas destinadas a niños pequeños desnutridos de Afganistán y Pakistán, después de que caducaran en julio en un almacén en Dubái.

La revista The Atlantic informó el lunes que Estados Unidos compró las galletas casi al final del mandato del expresidente demócrata Joe Biden por alrededor de US$800 mil y que los contribuyentes estadounidenses gastarán otros US$30 mil para destruir la comida.

Preguntado por congresistas, Michael Rigas, subsecretario de Estado para la gestión, lo vinculó con el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que cerró sus puertas el 1 de julio.

“Creo que esto fue simplemente una víctima del cierre de USAID“, dijo Rigas. Añadió estar “afligido” porque la comida se desperdició.

El senador Tim Kaine, un demócrata, aseguró que varios congresistas hablaron del tema con Rubio en marzo pero no se hizo nada. Según él, el gobierno prefirió “mantener el almacén cerrado, dejar que la comida se eche a perder y luego quemarla”.

The Trump admin is set to incinerate 500 tons of emergency food aid due to USAID cuts–enough to feed 1.5 million malnourished children for a week.



Read more here: https://t.co/DYRytYuxNZ pic.twitter.com/SaKWM4el9Q