EE. UU. invoca el Título 42 y restringe el ingreso de viajeros de tres países por brote de ébola

Estados Unidos anunció que restringirá, a partir de este lunes 18 de mayo, el ingreso de viajeros procedentes de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur, debido al nuevo brote del virus del ébola.

En concreto, EE. UU. suspenderá temporalmente el ingreso al país de personas que no tengan pasaporte estadounidense y que viajen desde esos tres países o hayan pasado por ellos en los últimos 21 días, según señaló en una llamada con reporteros Satish Pillai, funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

La restricción, emitida en una orden que invoca el Título 42 de la ley de salud pública, estará vigente durante 30 días, de acuerdo con el documento publicado por los CDC. Los militares de EE. UU., el personal diplomático y sus familiares —parejas e hijos— están exentos de la prohibición.

El objetivo, detalla el escrito, es “reducir el riesgo de que el virus del ébola entre en EE. UU.” y facilitar una evaluación de riesgos sobre el brote.

Para implementar esta directriz, las autoridades sanitarias del país coordinan con aerolíneas extranjeras y nacionales, así como con funcionarios en los puertos de entrada, para “identificar” a pasajeros que podrían haber estado expuestos al ébola, detalló Pillai.

A su vez, los CDC refuerzan las actividades de respuesta para la protección sanitaria en los puertos, el rastreo de contactos, la capacidad de pruebas de laboratorio y la preparación hospitalaria en todo el país, agregó el funcionario.

No obstante, Pillai recalcó que, en este momento, el riesgo para los estadounidenses respecto del ébola es “bajo”.

El brote ha causado 88 muertos en República Democrática del Congo, según informó la Organización Mundial de la Salud.

El virus comenzó a circular a finales de abril y, hasta el momento, se concentra en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, caracterizadas por un intenso movimiento de población y su proximidad con Uganda y Sudán del Sur.

Fuera de República Democrática del Congo, Uganda ha confirmado dos casos en Kampala —incluido un fallecido— y Sudán del Sur, un caso en el estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera congoleña.

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