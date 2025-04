EE. UU. revoca la visa al grupo Los Alegres del Barranco por mostrar imágenes del líder del CJNG en concierto

Los Alegres del Barranco difundieron imágenes de Nemesio Rubén Oseguera, alias “El Mencho”, en varios de los conciertos que dieron últimamente, sobre todo en un conocido auditorio de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco (oeste), donde a inicios de marzo se descubrió un presunto centro de adiestramiento del crimen organizado.

Trump se halla en plena cruzada contra la migración ilegal y el narcotráfico y el CJNG es uno de los ocho grupos criminales designados por Washington como organizaciones “terroristas globales”.

“Creo firmemente en la libertad de expresión, pero eso no significa que la expresión deba quedar libre de consecuencias“, afirmó Christopher Landau, subsecretario de Estado, en la red social X.

Estados Unidos “ha revocado las visas de trabajo y turismo de los integrantes del grupo” Los Alegres del Barranco, por difundir “imágenes que glorificaban al narco El Mencho”, protesta.

“No vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas“, advierte Landau, junto a un vídeo de un concierto en el que se ve la imagen de El Mencho.

