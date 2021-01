Obama: “No me arrepiento de haber dado la orden de la operación que acabó con la muerte de Bin Laden”

La entrevista de Barak Obama realizada por la Cadena Ser se realizó en marco de la presentación de su autobiografía presidencial. (Foto Prensa Libre: Captura Youtube)

En una entrevista emitida este 30 de enero en la cadena radiofónica Ser, el que fuera presidente norteamericano ha señalado que “los gobiernos son, como yo suelo decir, buques trasatlánticos, no lanchas motoras. Mover la maquinaria del Estado hacia una dirección mejor requiere un esfuerzo enorme”.

“En las democracias hay muchas presiones para frenar; hay grupos de interés que hacen lo que pueden para que las cosas no cambien. Es más fácil parar algo que poner algo en marcha”, ha explicado Barack Obama en la entrevista con motivo de la reciente publicación de sus memorias, ‘Una tierra prometida’.

Ha añadido que “una de las alegrías y también frustraciones de la democracia es que tienes que llegar a compromisos y no puedes llegar nunca a lograr un cien por cien de lo que quieres. La buena noticia es que, gracias a la democracia, Donald Trump tampoco logró el cien por cien de lo que él quería”.

Respecto a la pandemia de la covid-19 ha considerado: “Si el Gobierno de los Estados Unidos hubiera sido más responsable y más eficaz, se habrían salvado vidas y la enfermedad no habría tenido un efecto tan devastador”.

Asimismo se ha referido a la muerte de Bin Laden. “Lo hice muy intencionadamente. A menudo describimos la guerra o la lucha contra el terrorismo en términos asépticos (…) la guerra, a veces, es necesaria. No me arrepiento de haber dado la orden de la operación que acabó con la muerte de Bin Laden porque estaba planificando el asesinato de gente inocente, algo que ya había hecho antes”.

Obama ha reconocido que “incluso la guerras necesarias conllevan cosas muy terribles. Y eso es algo que pesa en mi conciencia. Y tiene que ser así. Yo desconfiaría de un líder que no reflexionara sobre esto, que no le afectara”.

Además, el ex mandatario norteamericano habló de guerras “necesarias”, como la de Afganistán o “innecesarias”, como la de Irak. “Creo que ir a Afganistán y acabar con los talibán y Al Qaeda después del 11-S sí era necesario. Incluso las guerras necesarias conllevan cosas muy terribles y eso es algo que pesa en mi conciencia. Y tiene que ser así”, explicó.

Obama se ha referido además a uno de los buques insignia de sus dos mandatos, la reforma sanitaria, y ha mencionado el recuerdo de su madre, enferma de cáncer.

“El hecho de haber visto a mi madre con cáncer, preocupándose por si podría o no pagar las facturas me hizo más consciente del miedo y la inseguridad que sienten las personas que no tienen cobertura médica. El hecho de venir de una familia modesta. ”, ha recordado.

“Yo no nací rico. Tuve que pedir créditos para poder ir a la universidad y eso me hizo entender mejor los problemas de los jóvenes que quieren ser algo en la vida pero no tienen los recursos para conseguirlo. Sus padres les quieres tanto como los padres ricos quieren a sus hijos, pero no tienen capacidad de proporcionarles ese apoyo. Y eso significa que el gobierno tiene que estar ahí para ayudar. Para darles una escalera hacia el futuro”, agregó.

En cuanto al éxito entre los jóvenes de políticos situados claramente a la izquierda de Obama como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, el expresidente ha argumentado que en su mandato logró “avanzar una cierta cantidad de expectativas (…) para que lleguen nuevos políticos, eleven las expectativa todavía más altas y así progresemos”.

Con el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, “vamos a volver a ver ese tipo de expectativas, pero aún así hay que gobernar”. “Tienes que aceptar el progreso que puedes conseguir en un momento concreto de la Historia”, aseguró.