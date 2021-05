Nueva Asamblea Legislativa, aliada de Bukele, pide destituir a jueces constitucionales del Supremo

La diputada por el partido Nuevas Ideas, Suecy Callejas, dirige la Sesión de Instalación de la Asamblea Legislativa de El Salvador, para el período 2021-2024, hoy San Salvador (El Salvador). Los 84 diputados electos en los comicios del pasado 28 de febrero en El Salvador tomaron posesión este sábado en la Asamblea Legislativa para el período 2021-2024, lapso en el que el oficialismo tendrá mayoría. (Foto Prensa Libre: EFE)

La primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Suecy Callejas, pidió esta sábado 1 de mayo la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

La iniciativa fue admitida para su votación con dispensa de trámite con 64 votos de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, todos del oficialismo.

Los partidos que votaron para admitir la iniciativa son los de Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).

Esta es la primera acción tomada por la nueva Asamblea Legislativa a solo horas de haber tomado posición.

Los magistrados que pretenden destituir son el presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jose Armando Pineda, y los magistrados propietarios Aldo Enrique Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco.

La iniciativa también incluye a los magistrados suplentes de dicha sala.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, acusó en más de una ocasión a los jueces constitucionales de retirarle facultades para atender la pandemia de la covid-19.

El 9 de agosto de 2020, el presidente salvadoreño dijo en una cadena nacional de medios de comunicación que, “si fuera de verdad un dictador”, hubiese fusilado a los magistrados constitucionales de la Corte Suprema por declarar inconstitucionales los decretos emitidos en el marco del confinamiento por la pandemia del coronavirus.

“Los hubiera fusilado a todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvar mil vidas a cambio de cinco”, dijo en referencia a los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional.

HWR acusa a Bukele de intentar “concentrar todo el poder”

El director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, acusó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de intentar “concentrar el poder”, después de que la Asamblea Legislativa admitiera una iniciativa para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“En su primer día con mayoría, los partidarios de Bukele en la Asamblea Nacional (Legislativa) de El Salvador solicitan la destitución de todos los magistrados de la Sala Constitucional”, publicó Vivanco en Twitter y añadió que “Bukele ataca el estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos”.

NI, que posee 56 diputados, fue fundado por un movimiento de Bukele y es dirigido por un primo suyo, mientras que GANA fue utilizado por el político para ganar la Presidencia en 2019.

La diputada opositora Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), señaló que “estamos en contra del golpe de Estado que diputados de NI promueven contra magistrados”.

“Su iniciativa es antidemocrática, no fundamenta causas previamente establecidas; no garantizó el derecho de audiencia y defensa; y, no justificó la dispensa de trámite”, agregó.

Por su parte, el presidente Bukele apoyó la iniciativa desde sus redes sociales.

“La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por parte de la @AsambleaSV (Asamblea Legislativa) es una facultad INCONTROVERTIBLE expresada CLARAMENTE en el artículo 186 de la Constitución de la República”, señaló el mandatario.

Manifiesta preocupación

Jordán Rodas, procurador de los derechos humanos en Guatemala y presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, manifestó su preocupación por las pretensiones de los diputados oficialistas e hizo un llamado para respetar a las instituciones democráticas del país.