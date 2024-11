El bebé hipopótamo tailandés Moo Deng predice la victoria electoral de Donald Trump

Mientras las encuestas electorales en Estados Unidos dan unos resultados muy igualados, Moo Deng, que vive en el zoológico Khao Kheow, a unos 110 kilómetros al este de Bangkok, Tailandia, prefirió al expresidente tras escoger una calabaza llena de fruta con el nombre de Trump tallado, en lugar de un manjar similar con el nombre de la candidata demócrata, Kamala Harris.

El animal, famoso por su cara adorable y un carácter amistoso, salió de la charca donde se encontraba y se acercó decidido a la calabaza de Trump para comenzar a comer los alimentos, conforme al vídeo publicado en las redes sociales del zoológico.

Por su parte, la madre de Moo Deng (cuyo nombre se traduce del tailandés como Cerdo Saltarín) optó por Harris.

Moo Deng, una hembra de hipopótamo pigmeo de cuatro meses, se ha convertido en una sensación en internet, donde su fama traspasa fronteras y se plasma en forma de emoticonos en las redes sociales, además de tener su línea de productos promocionados por el recinto.

Mientras la fiabilidad de estas predicciones es infundada, otros animales previamente se han hecho famosos por sus habilidades en pronosticar resultados. Uno de los más famosos fue el pulpo Paul, quien acertó en 2010 que España ganaría el Mundial de fútbol celebrado en Sudáfrica.

Most US pollsters may not have any solid predictions, but everyone's favorite hippo Moo Deng thinks Trump will win. pic.twitter.com/sMnTS7zHiv