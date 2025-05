El cardenal Álvaro Ramazzini expresa esperanza en que el cónclave elija a un papa comprometido con los marginados

A pocas horas de que empiece el cónclave para elegir al sucesor del fallecido papa Francisco, el cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini se refirió, en medios internacionales, a la responsabilidad de los 133 cardenales que tendrán a su cargo una de las decisiones más importantes de la Iglesia católica.

Ramazzini es uno de los 133 cardenales que participarán en el cónclave desde el miércoles 7 de mayo, y que tienen la misión de elegir al nuevo líder de la Iglesia católica, tras el fallecimiento del papa Francisco, el pasado 21 de abril.

En declaraciones a medios internacionales, Ramazzini dijo que hay un ambiente de confianza y un sentido de gran responsabilidad para elegir al nuevo pontífice.

Por ser para mí la primera vez, pues estoy entrando como en un mundo muy desconocido y hasta ahora la experiencia que yo he tenido ha sido muy positiva, es decir, un buen ambiente cordial, de fraternidad y aunque no nos conocemos, bueno, yo no conozco a muchos de los cardenales; sin embargo, sí hay un ambiente de confianza, comentó Ramazzini en una entrevista en Roma con EWTN.

Agregó: Y sobre todo interiormente percibo que hay un sentido de una gran responsabilidad en lo que nos toca hacer como cardenales.

Respecto a si tiene un perfil del nuevo papa, Ramazzini dijo que no lo ha pensado, porque considera que en el transcurso del cónclave, indudablemente, el Espíritu Santo iluminará mi cabeza y moverá mis pensamientos.

Además, Ramazzini descartó que haya polarización o grupos entre los cardenales.

No, no. En realidad no he sentido eso. Eso sí, he hablado con algunas personas que me han dicho que ha habido declaraciones de periodistas que han hablado muy subjetivamente, sin conocer realmente lo que está pasando, entonces yo a eso no le doy demasiada importancia, declaró.

Migración, pobreza y los jóvenes, temas fundamentales

Según Ramazzini, la migración era una de las preocupaciones más grandes del papa Francisco, por lo que considera que el tema fundamental seguirá siendo la pobreza, porque si no hubiera pobreza en nuestros países, no habría migración. Yo mismo vengo de una familia que tuvo que migrar a Estados Unidos, mi madre y mis hermanos, por la situación de pobreza en la que vivíamos.

Habló sobre el narcotráfico en Latinoamérica y sobre su impacto en las sociedades; además, respecto a la juventud, Ramazzini destacó que será muy necesario continuar con la manera de ser del papa Francisco, que era una manera de ser muy directa y muy cercana a los jóvenes. ¿No? Y ahí tenemos el ejemplo de las jornadas mundiales de juventud. Entonces eso habrá que seguir desarrollándolo más y más.

El cardenal Álvaro Leonel Ramazzini Imeri, de 77 años, es obispo de Huehuetenango. Fue creado cardenal por el papa Francisco.

Ramazzini ha sido un firme defensor de los derechos de los indígenas, los migrantes, los pobres y los marginados.

Durante la guerra civil de Guatemala (1960-1996), también desempeñó un papel destacado en la promoción de la paz y la reconciliación.

Ha declarado: No estoy de acuerdo con la aprobación del aborto, ni de la pena de muerte, ni del matrimonio igualitario. Es lógico; soy sacerdote.