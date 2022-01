El caso de la mujer que se hizo amiga del asesino que decapitó a su madre para resolver otros crímenes

Este no fue un crimen aislado y, de hecho, Cottingham era buscado por otros nueve femicidios en New Jersey, Estados Unidos. Se trataba de crímenes a los que los investigadores no encontraban respuestas, hasta que Weiss decidió colaborar con el esclarecimiento de los casos y se le ocurrió que la mejor forma era crear un vínculo de amistad con el victimario.

“La magnitud de lo que hizo es insondable, pero me hice amiga de Richard por el bien de mi madre y por mi búsqueda (…) Estoy haciendo estos por las madres que perdieron a sus hijas y a mi propia madre. Y para estas chicas que sus vidas terminaron una noche o un día por Richard jugando a ser Dios. No estaré tranquila hasta que averigüemos quiénes eran. Por eso hago lo que hago”, dijo Jennifer en una entrevista al NewJersey.com.

La hija de la víctima cuenta que cuando empezó a averiguar más detalles sobre el crimen de su madre, él también empezó a revelar más información sobre otros femicidios y estima que hay alrededor de 75 casos que aún no se resuelven.

A la fecha Cottingham ha confesado que cometía asesinatos cada dos semanas durante 13 años. Sin embargo, Richard solo ha sido acusado de 11 asesinatos de una lista que podría sumar hasta 105.

Ha sido conocido como “El asesino del torso” y escenificado en un documental de Netflix llamado Netflix Crime Scene: The Times Square Killer.