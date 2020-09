El día que la OMS declaró al coronavirus como pandemia en el mundo

“La OMS ha evaluado este brote durante los últimos días y estamos profundamente preocupados, tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Es por ello que hemos decidido decretar el estado de pandemia”, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aquel 11 de marzo del 2020 cuando declaró que el coronavirus pasaba de ser una epidemia a una pandemia.

El director de OMS también dijo que “pandemia” no era una palabra para usar a la ligera, y que si se usaba incorrectamente, podía causar “un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha contra el coronavirus covid-19 ha terminado, lo que lleva a sufrimientos o muertes innecesarias”.

Agregó que esta crisis no solo era de salud pública, sino que afectaría a todos los sectores de la sociedad.

Ese 11 de marzo se habían contagiado más de 120 mil personas y se registraba 4 mil 200 muertos, principalmente en China, en la región de Wuhan, donde se originó el brote de covid-19.

Seis meses más tarde, al 10 de septiembre, el balance impresiona: se han registrado 28 millones de contagios en el mundo, y 900 mil 000 muertos, según un recuento realizado por la AFP con base en datos oficiales.

🚨 BREAKING 🚨

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020