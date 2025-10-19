El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego abre la puerta a posible candidatura al estilo Milei

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego abre la puerta a posible candidatura al estilo Milei

El empresario mexicano Ricardo Salinas emitió fuertes críticas a políticos mexicanos y deja entrever posible candidatura.

Mexican Grupo Salinas chairman, Ricardo Salinas Pliego, speaks during the Conservative Political Action Conference (CPAC) in Buenos Aires on December 4, 2024. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Ricardo Salinas Pliego emite fuertes comentarios acerca de algunos funcionarios mexicanos. (Foto Prensa Libre: AFP)

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, quien controla entre otros negocios la cadena TV Azteca y ha evitado el pago de 74 mil 000 millones de pesos (unos US $4 mil millones o 3 mil 430 millones de euros) en adeudos fiscales en México, dejó entrever que podría entrar al terreno de la política al tiempo que hizo eco a una posible candidatura presidencial.

Con un discurso beligerante, similar al del presidente de Argentina, Javier Milei, el empresario emitió un discurso en un evento privado por su cumpleaños 70 donde se refirió el panorama actual de la política en el país.

"Pienso que es momento de entrar en una nueva etapa, otro reto, y ¿porqué no? Sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre", expresó Salinas Pliego en un video que circula en redes al tiempo que la audiencia le grita: "¡Presidente, presidente!".

"Son mis amigos y los aprecio, pero falta convencer a bastantes más", completo el empresario en el video de unos 45 segundos de duración.

Posible candidatura de Salinas Pliego

Hace apenas unos días en una encuesta, el empresario apareció entre los cinco nombres de posibles candidatos de la oposición rumbo a la elección presidencial del 2030, según el ejercicio ocupaba la quinta posición con el 10 por ciento de las preferencias.

El conglomerado de empresas de Salinas Pleigo enfrenta en México al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 74 mil millones de pesos por adeudos fiscales en 32 litigios.

El empresario se ha caracterizado por criticar fuertemente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), del que formó parte del consejo asesor empresarial, junto a otros destacados hombres de negocios, y al de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el 1 de octubre de 2024.

El pasado 29 de septiembre, Sheinbaum hizo pública una posible salida para resolver el millonario adeudo al fisco del grupo empresarial de Salinas Pliego, pero, dijo, todo en el marco de la ley.

"Una persona moral o física que tiene deudas con Hacienda, con el SAT, si decide pagarlo, tiene derecho a descuentos por multas, de acuerdo con lo que dice el código fiscal. Si se acercan a pagar, van a tener descuentos, si no pagan va a seguir el juicio, y éste lleva otras conclusiones relevantes", dijo entonces Sheinbaum.

