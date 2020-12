Él es Roberto Castro, el hombre que carga a enfermos de covid-19 para llevarlos al hospital en México

Roberto Castro, quien a diario carga en la espalda a pacientes con covid-19 que están en comunidades rurales de Hidalgo, México. (Foto Prensa Libre: Milenio)

Bien dicen que los héroes no tienen capa, y esto puede aplicarse a Roberto Castro, un hombre de 42 años que a diario carga a enfermos de coronavirus para llevarlos a un centro asistencial y así salvarlos de la muerte.

Con una silla amarrada a su espalda, este hombre sube a las comunidades de la sierra de Hidalgo en búsqueda de pacientes que tienen síntomas de covid-19 a quienes baja cargando para llevarlos a un centro hospitalario para que reciban atención médica.

Según información de Milenio, Roberto está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana y dice que lo único que lo motiva es ayudar a las personas de su comunidad, en San Bartolo Tutotepec.

A diario camina por senderos pequeños rodeados de sembradíos de café que están cubiertos por una densa neblina.

“Las personas que están enfermas no pueden caminar, hay gente que está muy grave y nosotros vemos la forma de cómo traerlos de su casita, y llevarlos hasta dónde llega el vehículo. Es lo que siempre me ha gustado hacer: ayudar a la gente”, explicó Castro.

Agregó que las personas que necesitan ayuda lo contactan por teléfono o mensaje de texto y luego emprende el viaje para llevarlos hasta donde un carro puede recogerlos.

Roberto solamente utiliza una mascarilla de tela para evitar contagiarse de covid-19 y pese a ello sigue su labor de ayudar al prójimo.

Según la información, Roberto vive en una casa humilde junto a su esposa e hijo, quienes lo apoyan en su deseo de ayudar a los demás, pues también traslada al hospital a personas con diversas enfermedades.

“No te voy a decir que no, a todas las personas nos gusta el dinero, pero yo a los enfermitos no les cobro, vamos al hospital y ya lo que les recete el médico van y lo compran si es que tienen y si no, también veo cómo le hago y los apoyo”, expresó.

Roberto es músico y junto a su hermano y un amigo acostumbraban a amenizar fiestas y ferias del área, pero por la pandemia se quedaron sin empleo. Es por ello que hace viajes como taxista, aunque no está legalizado, y con lo que gana ayuda a los vecinos en la compra de medicinas.

Debido a que su unidad no está autorizada, recientemente la Policía le quitó un vehículo que usaba para los viajes. Roberto y su familia esperan que el Gobierno le devuelva el vehículo que les decomisaron y así pueda seguir ayudando a los vecinos.