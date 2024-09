Él es Ryan Wesley Routh, el principal sospechoso del segundo intento de asesinato a Donald Trump

El Club de Golf Trump International de West Palm Beach, Florida fue el escenario principal en donde se ejecutó un nuevo intento de asesinato en contra del expresidente Donald Trump.

El candidato por el partido Republicano se encontraba jugando una partida de golf cuando un miembro de seguridad avisó que "un cañón de un rifle sobresalía de la cerca"; luego este intentó enfrentarse al tirador, pero huyó en un vehículo.

El principal sospechoso del atentado es Ryan Wesley Routh, un hombre de 58 años que habría votado por Donald Trump en el 2016 y declaró haber estado "decepcionado" de su mandato, en un mensaje en su cuenta de X en 2020.

Routh votó por los demócratas en las elecciones primarias de 2024 en Carolina del Norte, donde nació, y votó en persona, según datos de la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte citados por CBS.

En sus redes sociales también se ha mostrado a favor de Ucrania en su guerra contra Rusia. Incluso viajó a ese país en el 2022 para enrolarse y ayudar al ejército en la guerra pero, según explicó en sus redes sociales, su edad no le permitió cumplir los requisitos, sin embargo salió en un video de propaganda apoyando a los ucranianos en mayo de ese año.

Siempre en 2002, según registros judiciales a los que han accedido varios medios, fue condenado por posesión de un arma de destrucción masiva: una ametralladora completamente automática. Según NBC se han presentado más de un centenar de cargos criminales contra Ryan Routh en Carolina del Norte.

Routh fue acusado este lunes 16 de septiembre en una corte de Florida de dos cargos federales por poseer un arma de fuego, pese a ser un criminal convicto, y poseer varias armas con los números de serie borrados.

En el tribunal, Routh dijo este lunes que no tiene ahorros, que los únicos bienes que posee son dos camiones que ahora mismo están en Hawaii y que recibe unos US$3 mil mensuales de ingresos.

Routh deberá presentarse nuevamente en corte el próximo 23 de septiembre para su audiencia de fianza, y para el 30 de septiembre la de lectura de cargos.

Trump ha sufrido en poco más de dos meses dos intentos de asesinato. El pasado 13 de julio Thomas Mathew Crooks, con apenas 20 años, se convirtió en la persona más joven en intentar un magnicidio en el país desde 1981.

I would like to thank everyone for your concern and well wishes - It was certainly an interesting day! Most importantly, I want to thank the U.S. Secret Service, Sheriff Ric Bradshaw and his Office of brave and dedicated Patriots, and, all of Law Enforcement, for the incredible…