El escándalo de corrupción que afronta Sheinbaum en su partido y las presiones de EE. UU.

La mandataria de México, que lucha contra las acusaciones estadounidenses de que los cárteles se han apoderado de su gobierno, se enfrenta a un escándalo en el que dos exfuncionarios huyeron y su antiguo jefe ahora es un importante senador.

Dos exfuncionarios huyeron, luego de ser acusados de dirigir un grupo criminal en secreto. Su antiguo jefe, que ahora es un poderoso senador del partido de la presidenta, está siendo interrogado sobre lo que sabía al respecto.

Y el momento no podría ser peor para la mandataria de México, quien enfrenta ese escándalo de corrupción mientras el presidente Donald Trump redobla las acusaciones de que los cárteles de la droga tienen al gobierno mexicano bajo su control.

En el centro del escándalo se encuentra el senador Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación de México, exgobernador del estado de Tabasco, y hombre de confianza del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Dos hombres nombrados por López Hernández en Tabasco, un secretario de Seguridad y un jefe de la policía estatal, ahora son buscados por el gobierno mexicano y la Interpol, acusados de dirigir un grupo criminal implicado en el narcotráfico.

López Hernández no ha sido acusado de ningún delito, y la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, el partido gobernante, han cerrado filas con él.

Pero el caso afecta al núcleo de una de las acusaciones más delicadas de Trump: que la élite política de México no está dispuesta a purgarse de la corrupción que durante tanto tiempo ha proporcionado cobertura e impunidad a los cárteles. El gobierno mexicano ha negado esas acusaciones.

El escándalo se produjo después de que Trump presionara a Sheinbaum para que permitiera el despliegue de soldados estadounidenses dentro de México para combatir a los cárteles. Aunque Estados Unidos y México extendieron el jueves las negociaciones comerciales, Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con imponer aranceles elevados para presionar a México a que haga más contra los cárteles y el narcotráfico.

“Esto marca un parteaguas para el gobierno de Claudia”, afirmó el analista mexicano Sergio Aguayo. “Porque se da en un momento en el que Washington modificó su apoyo TÁCITO a la clase política y exige que se combata la complicidad entre gobernantes, criminales y empresarios y eso es nuevo, no había precedente de este tipo de ofensiva en ningún gobierno anterior”.

El gobierno mexicano argumenta que, de hecho, está tomando medidas serias.

Sheinbaum adoptó un enfoque de seguridad agresivo, desplegando cientos de soldados para enfrentar al Cártel de Sinaloa, uno de los mayores productores mundiales de fentanilo.

La estrategia ha dado muestras de éxito porque el cártel se ha debilitado y las incautaciones de fentanilo en la frontera entre Estados Unidos y México han descendido un 30 por ciento.

Pero, a pesar de ese progreso, el caso de los funcionarios de Tabasco ha socavado las promesas de Sheinbaum de derrotar a los cárteles por todos los medios necesarios, incluida la erradicación de la corrupción en los niveles más altos del poder. El partido Morena siempre se ha distanciado de sus rivales prometiendo tolerancia cero con el peculado o la impunidad dentro de sus propias filas.

Lo que López Hernández sabía de sus jefes de seguridad y cuándo lo supo sigue siendo un misterio.

El escándalo empezó a surgir en 2022, cuando un grupo hackeó la Secretaría de la Defensa, publicando unos cuatro millones de correos electrónicos. Los correos contenían una investigación militar de 2019 que detallaba cómo López Hernández —que en ese entonces era el gobernador de Tabasco— había designado en altos cargos de seguridad a funcionarios vinculados a un grupo criminal, llamado La Barredora.

En el momento de la filtración, López Hernández era secretario de Gobernación de México y negó haber cometido delito alguno. Pero el secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, permaneció en su puesto, y solo dimitió el año pasado.

A pesar del informe militar de 2019, el fiscal general de México solo abrió una investigación este año. Las autoridades mexicanas confirmaron el mes pasado que se buscaba a Bermúdez para detenerlo, con lo que su antiguo jefe volvió a estar bajo el escrutinio público.

El caso podría demostrar una ruptura entre Sheinbaum y su mentor, López Obrador. Durante su sexenio, la violencia se disparó en todo México y los cárteles ampliaron su territorio mientras él aplicaba una estrategia de “abrazos, no balazos”, que centró en menor medida la confrontación gubernamental en los grupos criminales y más en el gasto social.

Con Sheinbaum, los homicidios han empezado a descender, lo que le ha valido los elogios de la opinión pública y de muchos expertos.

“México no es un narco-Estado, como se pretende interpretar en Estados Unidos. México no es un estado fallido, Mexico tiene partes fallidas, pero también a millones de personas que están intentando arreglarlo”, dijo Viridiana Ríos, analista política. “Creer que todos los políticos están en la cama con el narco no solo es un disservice al gobierno de México y a todos aquellos que luchan todos los días contra narcotraficantes, pero también es una fantasía y una forma muy simplista de ver la realidad”.

Hasta ahora, Sheinbaum ha eludido responder a preguntas concretas sobre lo que López Hernández podría haber sabido. Morena le declaró su apoyo a López Hernández el mes pasado, aunque las investigaciones sobre sus excolaboradores siguen abiertas.

Según Ríos, el escándalo pone de manifiesto la creciente división ideológica dentro del partido porque algunas figuras piden que se le exijan responsabilidades.

Cuando el partido respaldó a López Hernández el mes pasado, un dirigente de Morena pronunció un apasionado discurso sobre cómo “no somos iguales”, reivindicando la superioridad moral en materia de corrupción en comparación con los demás partidos de México.

Pero los críticos dicen que el caso de López Hernández puede demostrar que Morena no es tan diferente, en algunos aspectos.

“Todo el ethos de Morena es: somos diferentes, no somos iguales a los demás, somos mejores”, dijo en una entrevista Juan Pablo Spinetto, columnista de Bloomberg Opinion.

“Pero Morena lleva tiempo en el poder y dominan todos los niveles de gobierno”, añadió. “Y cuando hay irregularidades en los altos niveles de gobierno y se ignoran, no puedes seguir diciendo: ‘Pero somos diferentes’”.