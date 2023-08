El gobierno de Bukele anuncia acuerdo con Google para convertir El Salvador en centro tecnológico (el compromiso y la transformación del desarrollo en Centroamérica)

Esto, según el comunicado divulgado también por el presidente Nayib Bukele en redes sociales, “acercará la infraestructura a donde se generan los datos de El Salvador y establecer un centro de orientación técnica para empresas y organizaciones.

“A lo largo de esta alianza estratégica de 7 años, pendiente de aprobación legislativa, Google Cloud y el Gobierno de El Salvador trabajarán juntos para poner las tecnologías de nube en el centro del esfuerzo de modernización del país en tres áreas distintas”, apunta el documento y detalla que se trata de gobierno digital, sanidad y educación.

Indica que Google Cloud “será el socio estratégico de innovación de El Salvador, ayudando a digitalizar de forma segura los procesos y proyectos gubernamentales, incluyendo la facturación electrónica, permisos y otras iniciativas”.

En materia de salud, “El Salvador ha optado por incorporar las tecnologías de IA de Google Cloud para ayudar a los médicos con acceso a información en tiempo real para mejorar la experiencia y la salud de las personas – incluyendo comunidades enteras – en todo el país”.

We're partnering with @PresidenciaSV to build a technological hub in Central America.

We will open an office and bring digital infrastructure to El Salvador – with cloud tech at the center of the country’s modernization in areas like govt services, healthcare and education. pic.twitter.com/EVfqppxIBz

— Google Cloud (@googlecloud) August 29, 2023