El hallazgo de Esmeralda FG y su familia muertos en un picop estremece a Jalisco

Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en redes sociales como Esmeralda FG, fue localizada sin vida junto con su esposo y sus dos hijos menores en el interior de un picop, en el barrio San Andrés, en Guadalajara, Jalisco. Los cadáveres de los niños, de 7 y 13 años, fueron hallados junto a los de sus padres dentro del vehículo.

De acuerdo con Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, la investigación sugiere que los hechos podrían estar vinculados con las actividades del esposo, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción agrícola en Michoacán.

Trayectoria en redes

Ferrer Garibay tenía 32 años. Su cuenta en TikTok acumulaba más de 21 mil seguidores y superaba el medio millón de “me gusta”.

Comenzó a publicar en la plataforma en 2020, inicialmente con videos de audios populares. Posteriormente su contenido se centró en aspectos de su vida cotidiana, como viajes, objetos personales, su familia y mascotas.

En algunas publicaciones, hacía uso de música de géneros regionales y frases populares. Su contenido llegó a generar polémica, ya que en diversas publicaciones la tiktoker hacía referencia al mundo del narcotráfico, usando frases provocadoras como "ventajas de tener un novio narco".

😱 Asesinan a la tiktoker #EsmeraldaFG y a su familia en #Guadalajara 😰



Hallan sin vida a Esmeralda Ferrer, su esposo y sus 2 hijos en una camioneta abandonada en la col. San Andrés.



Tres hombres desaparecieron tras el cateo a un taller mecánico, y uno más huyó.