El momento en que dos adolescentes tratan de robar un automóvil y causan la muerte del conductor

En redes sociales circulan las impactantes imágenes del momento en que dos adolescentes intentaron robarle el auto a un conductor de Uber Eats y la acción termina en tragedia.

Se trata de Muhammad Anwar, un conductor paquistaní-estadounidense, de 66 años, quien murió en el accidente provocado por el intento de robo en Washington DC.

Las dos adolescentes primero lo agredieron con una pistola y luego intentaron arrebatarle el auto, indicó la Policía.

En las imágenes se observa cuando Anwar trata de evitar el robo, segundos después las adolescentes aceleran el automóvil y el conductor se sujeta de la puerta, la cual está abierta.

El vehículo avanza varios metros entre el asombro de los transeúntes, segundos después se escucha el impacto de cuando colisiona.

Un peatón graba los sucedido y se observa que el automóvil quedó volcado y Muhammad Anwar quedó tendido a un costado.

Global Village Space informó que las niñas de 13 y 15 años han sido acusadas de delito grave, asesinato y robo de auto a mano armada.

Anwar emigró a Estados Unidos desde Pakistán en 2014. Vivía en Virginia Occidental y dejó una esposa, tres hijos adultos y cuatro nietos. Fue enterrado el jueves de la semana pasada, dos días después del incidente.

La Policía no ha revelado el nombre de las niñas; sin embargo, han admitido su participación en el caso.

“La familia está devastada por este crimen sin sentido. Mohammad Anwar era padre, abuelo, esposo, hermano y tío amado por muchos aquí en Estados Unidos y Pakistán, su país de nacimiento”, dijo la familia de Anwar en un comunicado.

La comunidad pakistaní en Estados Unidos ha lamentado la muerte de Muhammad Anwar. Al recordarlo, dijeron que Anwar era un hombre trabajador que había trabajado incansablemente para mantener a su familia.

“Eligió la felicidad cada día y fue contagiosa. La pérdida que siente por su muerte es inconmensurable y familiares y amigos lo extrañan enormemente”, agregó la familia.

Se había creado una cuenta de GoFundMe para ayudar a la familia de Anwar a cubrir sus ingresos y gastos.

Según los informes, se recaudaron más de 166 mil dólares para la familia. La campaña fue iniciada por Lehra Bogino, quien está casada con el sobrino de Anwar.

“Aunque el dinero no llenará el enorme vacío que su muerte ha dejado en nuestra familia, ayudará a eliminar parte del estrés y la preocupación de la vida diaria mientras nos afligimos y sanamos”, escribió Bogino en la página de GoFundMe.

“Anwar era el proveedor financiero de su familia. Nos gustaría brindarle un funeral islámico tradicional y ayudar a su familia con la pérdida de ingresos. Todo lo publicado en esta página de GoFundMe ha sido aprobado y sancionado por la familia inmediata”, añadió.

Appalling footage of the carjacking near Nationals Park in Washington D.C. on Tuesday that resulted in the death of Pakistani immigrant & Uber Eats driver Mohammad Anwar. The teenage girls who police say used a Taser to steal the car face murder charges.pic.twitter.com/mOPnrLBf0t

— Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) March 27, 2021