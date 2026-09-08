El Niño: ¿Qué son las ondas Kelvin y por qué importan en el aumento del nivel del mar?

De acuerdo con la cadena CNN, a partir de octubre el nivel del mar a lo largo de la costa de California incrementará 30 centímetros debido al fenómeno de El Niño, que moviliza grandes volúmenes de agua hacia el norte desde las costas de México y Centroamérica.

Se prevé que el actual evento de El Niño sea el más intenso registrado desde 1950. Este fenómeno se caracteriza por la elevación de las temperaturas y del nivel del agua. El aumento del nivel del agua se debe también a que las aguas son más cálidas y se expanden, ocupando mayor espacio.

Estas masas de agua llegan en forma de «onda Kelvin», las cuales generan un impacto en el fenómeno de El Niño en el Pacífico tropical. Dillon Amaya, oceanógrafo de la Universidad Estatal de California del Norte, explica que la onda es una señal de que El Niño ya se encuentra en California.

«Por lo general, pensamos en El Niño y su impacto en las precipitaciones, pero algunos de los primeros indicios de que El Niño realmente está ocurriendo son la llegada de estas ondas atrapadas en la costa», afirmó.

¿Qué son las ondas Kelvin?

De acuerdo con los científicos, la onda Kelvin es apenas perceptible para el ojo humano. Esta se desplaza desde las costas de la península de Baja California, México, hacia el norte, a una velocidad de 10 kilómetros por hora. No obstante, su detección es posible mediante satélites especiales que miden cambios en el nivel del océano.

Los científicos señalan que las ondas Kelvin influyen en la elevación del nivel del mar en la costa, lo que podría aumentar la probabilidad de daños ocasionados por mareas altas astronómicas y tormentas invernales, los cuales también están condicionados por El Niño.

Las ondas Kelvin son de gran tamaño, se desplazan lentamente y oscilan de arriba abajo. Al llegar a tierra, pueden moverse en otras direcciones y elevar el nivel del mar entre 15 y 30 centímetros.

De acuerdo con Amaya y CNN, a lo largo de la costa de California hay un aumento de los niveles del agua debido a otros factores relacionados con el fenómeno. El experto afirma que el aumento del nivel del mar que resulte de la próxima onda elevará aún más los niveles del agua y significará un mayor riesgo de inundaciones en la costa.

LECTURAS RELACIONADAS

Las ondas Kelvin son parte de la razón de la formación de El Niño, ya que transportan calor oceánico por debajo de la superficie del mar —downwelling— desde el Pacífico occidental hacia las regiones centrales y orientales, muy cerca del ecuador. Cuando las ondas llegan al Pacífico tropical central y oriental, el calor oceánico asciende —upwelling—, lo que causa un aumento de las temperaturas oceánicas en el área.

La onda Kelvin podría trasladarse desde la región occidental del Pacífico hasta la costa del noroeste del Pacífico de Estados Unidos o hasta el golfo de Alaska en un lapso de 120 días. En su transcurso, elevaría los niveles del mar.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.