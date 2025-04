“El paciente sobrevivió”: Donald Trump compara sus aranceles con una cirugía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparó este jueves los aranceles que anunció ayer a casi todos los países y territorios del mundo con una operación quirúrgica: "El paciente sobrevivió y se está curando".

"¡La operación ha terminado!", dijo Trump en su red social Truth Social. "El pronóstico es que el paciente será mucho más fuerte, más grande, mejor y más resistente que nunca. ¡Hagamos a EE.UU. grande de nuevo!".

En una jornada que bautizó como "el día de la liberación", el mandatario impuso un gravamen global del 10 % a 184 países y a la Unión Europea (UE), que en algunos casos incrementó hasta el 34 % para China o al 20 % para productos europeos.

Para imponer estos aranceles, que según explicó era una especie de represalia por las barreras que sufren las exportaciones estadounidenses en todo el mundo, Trump declaró una "emergencia nacional" alegando que la situación comercial actual supone un riesgo para la seguridad de Estados Unidos.

"Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia de Estados Unidos. Es nuestra declaración de independencia económica", afirmó el mandatario en un gran evento en la Rosaleda de la Casa Blanca rodeado de trabajadores manufactureros.

THE OPERATION IS OVER! THE PATIENT LIVED, AND IS HEALING. THE PROGNOSIS IS THAT THE PATIENT WILL BE FAR STRONGER, BIGGER, BETTER, AND MORE RESILIENT THAN EVER BEFORE. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!!