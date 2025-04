El Papa Francisco recibe al vicepresidente estadounidense, JD Vance, en el Vaticano

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sostuvo un encuentro con el Papa Francisco durante una visita oficial al Vaticano, donde abordaron temas de índole internacional y reafirmaron su compromiso con los valores conservadores de inspiración cristiana.

“Es un placer verle en mejor estado de salud”, expresó Vance al Santo Padre, según un video difundido por el propio Vaticano. Tras estrecharle la mano, añadió: “Gracias por recibirme. Rezo por usted cada día. Que Dios le bendiga”.

Today I met with the Holy Father Pope Francis. I am grateful for his invitation to meet, and I pray for his good health.



