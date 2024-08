El papa Francisco llamó este domingo a "buscar la verdad" en Venezuela en medio de denuncias de fraude en la reelección del presidente Nicolás Maduro, mientras la líder opositora María Corina Machado agradeció el pedido de siete países europeos para que se publiquen las actas de los comicios.



El llamado del pontífice llega tras pedidos de Estados Unidos y varios países de América Latina y Europa de que se publiquen las actas de los cuestionados comicios presidenciales del pasado 28 de julio, en medio de protestas que dejan al menos once civiles muertos según organizaciones de derechos humanos, y más de 2.000 detenidos.



"Hago un sentido llamamiento a todas las partes para que busquen la verdad, actúen con moderación, eviten cualquier tipo de violencia, resuelvan las controversias mediante el diálogo y tengan en el corazón el verdadero bien de la población y no los intereses partidistas", dijo Francisco frente a una multitud tras la oración dominical del Ángelus en la Plaza San Pedro, en El Vaticano.



Maduro fue ratificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, como presidente reelecto con 52% de los votos frente a 43% del opositor Edmundo González Urrutia, postulado por una inhabilitación política que vetó a la excongresista Machado. El gobernante izquierdista, de este modo, asumiría un tercer mandato que le proyecta a 18 años en el poder.



Sin embargo, la oposición publicó en una web actas que le darían a González 67% de los sufragios.

La autoridad electoral aún no ha publicado resultados detallados de la votación y alega que su sistema fue blanco de un "jaqueo masivo". Maduro y altos funcionarios desestiman la validez de los documentos divulgados por la oposición.

Compromiso con la democracia

Después de reaparecer en público el sábado en una manifestación en Caracas, tras haberse declarado en la "clandestinidad", la líder opositora agradeció este domingo a Alemania, España, Francia, Italia, Países Pajos, Polonia y Portugal su "compromiso con la democracia" tras el pedido de estas naciones de publicar las actas de la elección presidencial de Venezuela.



El sábado, en una declaración publicada por el gobierno de Italia, estos siete países europeos expresaron "fuerte preocupación" y solicitaron a las autoridades "publicar rápidamente todos los registros" de los comicios para garantizar su "total transparencia".



"En nombre de los venezolanos, agradezco este importante comunicado", escribió Machado en la red social X. "Respaldamos la exigencia de que se verifiquen cuanto antes, a nivel internacional e independiente, las actas que hemos presentado", agregó.



Ya Estados Unidos, que mantiene sanciones financieras contra Venezuela para presionar a Maduro, respaldó a la oposición al sostener que hay "abrumadora evidencia" de un triunfo de González Urrutia.



Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Panamá también reconocieron a González Urrutia como vencedor de las presidenciales.

Países como Brasil, Colombia y México tratan de impulsar un acuerdo político.

Rusia y China, en contraste, apoyaron al gobernante chavista.

"Guaidó 2.0"

Ante una manifestación de partidarios que llegó al palacio presidencial de Miraflores, Maduro denunció el sábado que estaba en marcha un plan para "usurpar" el poder.

"No se aceptará, con las leyes nacionales, que se pretenda usurpar nuevamente la presidencia", advirtió Maduro, trazando un paralelismo con el reconocimiento internacional que recibió en 2019 el opositor Juan Guaidó, actualmente exiliado en Estados Unidos tras una fallida ofensiva para desplazar al gobernante socialista. Tildó en esa línea a González Urrutia de "Guaidó 2.0".



Guaidó, entonces jefe del Parlamento, fue reconocido como "presidente interino" por Washington y medio centenar de gobiernos que consideraron fraudulenta la reelección de Maduro en 2018, en comicios boicoteados por la oposición.



No obstante, Machado redobló su desafío son su reaparición. No participó en la movilización opositora González Urrutia.

"No vamos a dejar las calles", sentenció la dirigente, que después de la marcha subió a una moto y a toda velocidad desapareció hacia su lugar de resguardo.

Maduro, quien ha manifestado que Machado y González Urrutia deberían "estar tras las rejas", dijo que seguirán "los patrullajes policiales-militares" para "proteger al pueblo".